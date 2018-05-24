Украина ввела санкции против российских телеканалов и радио

Сегодня, 15:07

Санкции в отношении этих компаний вводятся на три года

Петр Порошенко. Фото: President.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: President.gov.ua

Украина ввела санкции против ряда средств массовой информации России, среди которых "Россия-24", "Первый канал", "НТВ", "Наше Радио". Об этом сообщается в тексте указа президента №126/2018.

Под санкции попали следующие СМИ:

  • акционерное общество "Первый канал";
  • официальное представительство российского акционерного общества "Первый канал";
  • открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ";
  • открытое акционерное общество "Первый канал. Всемирная сеть";
  • телеканалы "РТР-Планета", информационный канал "Россия-24", которые входят в структуру федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";
  • федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";
  • открытое акционерное общество "НТВ-ПЛЮС";
  • открытое акционерное общество "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА";
  • акционерное общество "ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ";
  • акционерное общество "МОСКВА МЕДИА";
  • автономная некоммерческая организация Информационный центр радиовещания, искусства и культуры "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ";
  • федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня";
  • закрытое акционерное общество "Национальная медиа группа";
  • открытое акционерное общество "Телерадиокомпания Петербург";
  • общество с ограниченной ответственностью "Акцепт", телевизионный канал "Рен ТВ";
  • автономная некоммерческая организация "Общественное телевидение России";
  • общество с ограниченной ответственностью "Медиа Контент";
  • общество с ограниченной ответственностью "Промедиа";
  • общество с ограниченной ответственностью "Наше Радио".

Санкции в отношении этих компаний вводятся на три года.

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Против этих субъектов предпринимательской деятельности применены санкции в виде блокирования активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом; приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств; запрета пользования радиочастотным ресурсом Украины; ограничения или прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Ранее мы писали, что Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.

Как сообщалось, 2 мая СНБО Украины ввело в действие персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действия санкций в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года.

Подробнее об эффекте антироссийский санкций читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Обвал российской экономики: насколько все серьезно и есть ли угрозы для Украины".
Россия, Украина, СМИ, ТВ, санкции

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