Украина ввела санкции против российских телеканалов и радио
Санкции в отношении этих компаний вводятся на три года
Украина ввела санкции против ряда средств массовой информации России, среди которых "Россия-24", "Первый канал", "НТВ", "Наше Радио". Об этом сообщается в тексте указа президента №126/2018.
Под санкции попали следующие СМИ:
- акционерное общество "Первый канал";
- официальное представительство российского акционерного общества "Первый канал";
- открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ";
- открытое акционерное общество "Первый канал. Всемирная сеть";
- телеканалы "РТР-Планета", информационный канал "Россия-24", которые входят в структуру федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";
- федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";
- открытое акционерное общество "НТВ-ПЛЮС";
- открытое акционерное общество "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА";
- акционерное общество "ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ";
- акционерное общество "МОСКВА МЕДИА";
- автономная некоммерческая организация Информационный центр радиовещания, искусства и культуры "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ";
- федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня";
- закрытое акционерное общество "Национальная медиа группа";
- открытое акционерное общество "Телерадиокомпания Петербург";
- общество с ограниченной ответственностью "Акцепт", телевизионный канал "Рен ТВ";
- автономная некоммерческая организация "Общественное телевидение России";
- общество с ограниченной ответственностью "Медиа Контент";
- общество с ограниченной ответственностью "Промедиа";
- общество с ограниченной ответственностью "Наше Радио".
Санкции в отношении этих компаний вводятся на три года.
Против этих субъектов предпринимательской деятельности применены санкции в виде блокирования активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом; приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств; запрета пользования радиочастотным ресурсом Украины; ограничения или прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.
Ранее мы писали, что Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.
Как сообщалось, 2 мая СНБО Украины ввело в действие персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых правительства США и стран ЕС применили соответствующие решения.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил действия санкций в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалось в марте 2018 года.
Подробнее об эффекте антироссийский санкций читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Обвал российской экономики: насколько все серьезно и есть ли угрозы для Украины".
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