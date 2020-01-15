"Я 226 тысяч не получал": министр юстиции объяснил свою зарплату

Денис Малюська / Фото: Министерство юстиции Украины

В канун зимних праздников члены правительства получили повышенные за счет премий и доплат заработные платы. Информацию об этом прокомментировал министр юстиции Денис Малюська. Он заверил, что суммы, указанные в ответах на официальные запросы СМИ, на самом деле далеки от тех, которые чиновники реально получили на руки.

"Я 226 тыс. гривен не получал и цифру надо уменьшать на размер налогов и учитывать, что это надбавка, уплаченная в разные дни сразу за несколько месяцев работы. В целом зарплата действительно была маленькой", – написал Малюська на своей странице в Facebook.

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При этом министр уточнил, что по его мнению, чиновники должны получать высокие зарплаты.

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"Но если отойти от личного и перейти к сути, то высокая зарплата чиновников – это профессиональная необходимость. О срочной командировке за границу можно узнать за несколько часов до отлета и лететь в таком случае придется за свой счет (если повезет, потом компенсируют). <...> Более того, попадание на политическую должность делает из человека politically exposed person (политического деятеля), и в течение нескольких лет после увольнения его не возьмет на работу ни одна приличная международная компания или организация. Я, например, после окончания политической карьеры не смогу вернуться к своей предыдущей работе, которой занимался почти 10 лет. Поэтому критически важно не полностью потратить все предыдущие накопления, но и оставить хоть немного на потом", – объяснил свою позицию Малюська.

Напомним, ранее СМИ выяснили, сколько министры заработали в декабре. В связи с этими данными в среду, 15 января, чиновников вызывают на заседание фракции "Слуга народа", также вопрос планируют поднять во время Часа правительства в Верховной Раде в пятницу, 17 января.

Как известно, средняя зарплата в Украине приблизительно составляет 10 тысяч гривен. При этом, как рассказал в интервью телеканалу "Украина 24" министр развития экономики Тимофей Милованов, средняя заработная плата в Украине должна составлять 30-40 тысяч гривен. А средняя пенсия, по мнению чиновника, должна быть на уровне 20 тысяч гривен:

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