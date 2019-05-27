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Яценюк: Дефолт – это клиническая смерть экономики

27 мая, 17:40

Лидер "Народного фронта" отметил, что для него "другой альтернативы, кроме программы с Международным валютным фондом, нет

"Прочитал реакцию команды президента Зеленского на слово "дефолт". Дефолт – банкротство Украины и каждого гражданина. Это клиническая смерть экономики", – написал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в своем Facebook.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2014 году в должности премьер-министра заявил в парламенте: "Аргентина объявила дефолт. Украина его не объявила и не объявит".

Украина была на грани дефолта в 2014-м, напомнил он: "В государственной казне было 108 000 гривен и 73 миллиарда долларов долгов, которые не я брал. Когда ушел с должности, то оставил в казне 90 млрд гривен и уменьшил долги на 7 млрд долларов до 67 миллиардов".

Правительство Арсения Яценюка провело реструктуризацию, списало часть долгов и отсрочил начало выплат на 4 года: "Этот срок истекает в конце этого года".

"Я не пошел на дефолт, потому что это – банкротство Украины и каждого гражданина. Дефолт – это не просто отказаться от обязательств украинского государства. Дефолт – это рост курса гривни, который не имеет предела. Дефолт – это инфляция более 10 тысяч, как было в 1990-х годах. Дефолт – это безработица. Дефолт – это клиническая смерть экономики", – подчеркнул Арсений Яценюк.

Он отметил важность того, чтобы президент Зеленский "сформировал свою экономическую программу и программу с Международным валютным фондом".

"МВФ – это не благотворительная организация. И когда говорят, что МВФ чегототребует, – МВФ ничего не требует. Международный валютный фонд дает деньги под 1%, в отличие от внешних рынков, где мы берем под 9-10%. На каждые 10 миллиардах долларов заимствований страна экономит около 1 миллиарда долларов в год. Это те средства, которые мы отправляем на армию, социальную защиту, капитальное восстановление страны", – пояснил Арсений Яценюк.

Лидер "Народного фронта" отметил, что для него "другой альтернативы, кроме программы с Международным валютным фондом, нет: "Если у президента Зеленского есть альтернатива – пусть ее покажет".

Арсений Яценюк особо отметил, что "в связи с тем, что объявлены досрочные парламентские выборы, а правительство ушло в отставку, программа с Международным валютным фондом де-факто остановлена": "И новая программа может появиться только после неконституционных досрочных выборов и формирования нового Кабинета министров Украины. А это – в лучшем случае – в конце 2019 года".

"Ответьте, как жить следующие пять лет, как обеспечить рост экономики и доходов украинских граждан", – написал Арсений Яценюк.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина должна добросовестно обслуживать государственный долг и не допускать дефолта, так как от него пострадают, в первую очередь, рядовые граждане. 

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Тег яценюк, правительство, дефолт, Арсений Яценюк, банкротство, премьер-министр, МВФ

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