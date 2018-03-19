Яценюк призвал ЕС отказаться от "Северного потока – 2"

Члены украинской делегации на конференции в Польше назвали российских газопровод антиевропейским и призвали страны ЕС не ставить под угрозу энергетическую безопасность Европы

Строительство газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины нужно остановить, так как это – угроза для энергетической безопасности всей Европы, заявил на международной конференции в Варшаве лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Европейские страны окажутся в полной зависимости от "Газпрома", подконтрольного Кремлю. При этом последние события доказывают, что для России газ – не товар, а энергетическое и даже политическое оружие. Позицию Украины в этом вопросе поддерживает Польша, и прислушаться к этому должна вся Европа, считает лидер "Народного фронта".

"Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины трех миллиардов долларов в год? Мы ценим помощь Европейского союза, нам предлагают объем кредитов, подчеркиваю – кредитов: в год – миллиард. А здесь – три миллиарда каждый год", – заявил Арсений Яценюк.

Члены украинской делегации назвали этот проект антиевропейским и призвали страны ЕС не ставить под угрозу энергетическую безопасность Европы.

"Если вы задаетесь вопросом "можно ли полностью отказаться от российского газа" – пригласите Арсения Яценюка, и он вам расскажет, как это сделать. До 2014 года Украина больше всех в Европе зависела от поставок российского "голубого топлива", но Яценюк и его Кабмин доказали, что это – возможно", – отметил глава украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук.

Против строительства "Северного потока – 2" открыто выступают США, Украина и Польша. 19 марта официальная Варшава призвала Германию пересмотреть свое отношение к проекту после инцидента в Солсбери с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Берлину стоит задуматься, заслуживает ли доверия такой партнер, говорится в сообщении польского МИДа.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал Европу срочно пересмотреть свою позицию относительно "Северного потока – 2".

"Там нет никакой экономики. Там нет ни капли коммерции. Только политический шантаж. И я уверен, что ответ должен быть адекватный", – подчеркнул Порошенко.

В таком же духе высказывался ранее и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который говорил, что "Северный поток – 2" – это полностью политический проект.

Напомним, недавно пять стран Европы подписали письмо против строительства "Северного потока – 2". Этот проект, по мнению глав парламентов этих стран, угрожает энергетической безопасности в Европе.