Порошенко о "Северном потоке-2": Там нет экономики – только политический шантаж

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз пристыдил "Северный поток-2", который Россия пытается построить в обход Украины. Об этом он рассказал на совместном с президентом Австрии брифинге.

"Мы коснулись также попытки "Газпрома" спровоцировать новую газовую войну. Резко ударить по энергетической безопасности ЕС. В который раз Москва показала свое настоящее лицо в вопросе газового шантажа, но ничего у нее не получилось. Украинцы консолидированно отреагировали на эти угрозы, несмотря на то что было очень холодно", – заявил глава государства.

Президент призвал Европу срочно пересмотреть свою позицию относительно "Северного потока-2".

"Там нет никакой экономики. Там нет ни капли коммерции. Только политический шантаж. И я уверен, что ответ должен быть адекватный", – подчеркнул Порошенко.

В таком же духе высказывался ранее и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который говорил, что "Северный поток-2" – это полностью политический проект.

Напомним, на днях пять стран Европы подписали письмо против строительства "Северного потока – 2". Этот проект, по мнению глав парламентов этих стран, угрожает энергетической безопасности в Европе.