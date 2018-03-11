Пять стран Европы подписали письмо против строительства "Северного потока – 2"
Этот проект, по мнению глав парламентов этих стран, угрожает энергетической безопасности в Европе
Латвия, Литва и Польша подписали письмо о том, что "Северный поток-2" угрожает энергетической независимости государств ЕС, которое ранее подписали Украина и Молдово. Об этом сообщает "Польское радио".
В частности, письме говорится о том, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы.
"Газопровод "Северный поток – 2" направлен на энергетическую зависимость государств Европейского Союза от России", – говорится в документе.
По мнению авторов письма, несмотря на то, что газопровод "Северный поток – 2" представляют как коммерческий проект, он, так на самом деле, является инструментом российской политики.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что считает "Северный поток-2" опасным для Европы.
Ранее старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд объяснил сайту "Сегодня", почему "Северный поток-2" развяжет руки России.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в авторской статье Кристины Зеленюк: "Не войной так газом: как Кремль подрывает энергетическую безопасность Украины".
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