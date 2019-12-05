Яценюк во Львове: Украине нельзя отказываться ни от одного судебного иска против РФ в энергетических вопросах

В 2014 году мало кто верил, что мы выиграем, говорит политик

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

В энергетических вопросах Украина ни в коем случае не имеет права отказаться ни от одного судебного иска. Выиграть все, поднять переговорную позицию до самого верха. Россия должна ответить в том числе и за нарушение международного торгового права, подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 5 декабря, открывая Форум по вопросам безопасности молодых лидеров во Львове.

Он также отметил, что является жестким противником проекта "Нордстрим – 2", подчеркнув, что в отношении этого нужна жесткая позиция европейских партнеров.

Лидер НФ подчеркнул, что в случае запуска "Нордстрим – 2" и отсутствия в Украине транзитного контракта, украинский бюджет будет терять 3 млрд долларов в год. За десять лет – это минус 30 млрд долларов: "Какой европейский бюджет компенсирует нам 30 млрд долларов?"

"Мы – за урегулирование энергетического конфликта. Не мы его провоцировали, а те, кто спровоцировали энергетический конфликт, уже понесли ответственность в Стокгольмском суде. Это Россия. То есть мы за подписание транзитного договора на европейских условиях", – подчеркнул Арсений Яценюк.

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Лидер "Народного фронта" напомнил, что в 2014 году он как премьер-министр принял решение судиться с российского "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже:

"Мало кто верил, что мы выиграем. Я верил и знал. Мы выиграли. Россия должна Украине деньги. Это доказал Стокгольмский арбитраж. Мы и апелляции выиграли. И так же мы выиграем еще и транзитный контракт".

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По недавним предложениям российской стороны о скидке на газ, Арсений Яценюк отметил:

"Россия не предлагает скидку на газ. Россия предлагает купить Украину со скидкой. Мы прожили без российских скидок и российского "Газпрома" четыре года. И еще проживем очень долго и счастливо без них".

Первый региональный Форум по вопросам безопасности молодых лидеров проводится во Львове Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Он является своеобразным продолжением Форума в Киеве, который проходит уже семь лет подряд.

Тема нынешнего форума – "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство". Он проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 года в Париже. В центре разговора – российская агрессия против Украины и война на Донбассе.

Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине. К участникам Форума обратился новоназначенный посол Канады в Украине Лариса Галадза. Форум стал первым мероприятием, в котором посол приняла участие после назначения на пост.

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