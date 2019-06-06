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Юг Украины ждут проблемы с урожаем черешни и яблок

6 июня, 08:12

После зимы прогнозы были оптимистичными, но весенняя погода внесла корректировки

Фото: Pixabay

После рекордного урожая яблок в 2018 году деревья в Херсонской области будут "отдыхать", поэтому фруктов станет меньше. Такой прогноз озвучил замдиректора департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА Андрей Неделько, передает Укринформ.

"Урожай яблок ожидается ниже прошлогоднего, поскольку в прошлом сезоне урожайность была достаточно высокой: 123 ц с га, и яблони будут "отдыхать", — отметил Неделько.

Что касается черешни, то сначала урожай ожидался большим, поскольку зима была мягкой. Но теперь стало понятно, что урожай черешни окажется ниже среднего.

"Весенние заморозки и дожди в период массового цветения черешни внесли коррективы в прогнозы урожайности. На сегодня мы ожидаем урожайность ранней черешни и вишни на уровне ниже среднего", - сказал Неделько.

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В Херсонской области на данный момент насчитывается 7,8 тысяч га плодовых культур в плодоносящем возрасте. Из них 3,9 тыс. га — косточковые. Наибольшую площадь промышленных насаждений составляют яблоневые сады — 2,7 тыс. га, черешен в области всего — 1 тыс. га.

Ранее новости "Сегодня" выяснили, почем в Украине продают черешню и когда цены перестанут "кусаться":


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Тег урожай, прогноз, Херсон, фрукты, яблоки, заморозки, черешня, Херсонская область, урожайность

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