Юг Украины ждут проблемы с урожаем черешни и яблок

После зимы прогнозы были оптимистичными, но весенняя погода внесла корректировки

Фото: Pixabay

После рекордного урожая яблок в 2018 году деревья в Херсонской области будут "отдыхать", поэтому фруктов станет меньше. Такой прогноз озвучил замдиректора департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА Андрей Неделько, передает Укринформ.

"Урожай яблок ожидается ниже прошлогоднего, поскольку в прошлом сезоне урожайность была достаточно высокой: 123 ц с га, и яблони будут "отдыхать", — отметил Неделько.

Что касается черешни, то сначала урожай ожидался большим, поскольку зима была мягкой. Но теперь стало понятно, что урожай черешни окажется ниже среднего.

"Весенние заморозки и дожди в период массового цветения черешни внесли коррективы в прогнозы урожайности. На сегодня мы ожидаем урожайность ранней черешни и вишни на уровне ниже среднего", - сказал Неделько.

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В Херсонской области на данный момент насчитывается 7,8 тысяч га плодовых культур в плодоносящем возрасте. Из них 3,9 тыс. га — косточковые. Наибольшую площадь промышленных насаждений составляют яблоневые сады — 2,7 тыс. га, черешен в области всего — 1 тыс. га.

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