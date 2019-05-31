Индекс черешни: почем продают ягоду и когда цены перестанут "кусаться"

Урожаю заметно навредила непогода, сетуют садоводы

После снижения цен на клубнику на украинских рынках стали продавать и первую в сезоне-2019 черешню. Ягода едва ли не вдвое дороже, чем в прошлом году. Продавцы говорят, что цены стали "космическими" из-за непогоды, в частности, на Закарпатье, откуда и везут больше всего черешни. В результате товар попал на прилавки с опозданием на три недели и по высокой цене. В первые дни продаж за килограмм черешни просили 80 гривен.

Продавец Анатолий выращивает черешню в собственном саду и жалуется на плохой урожай из-за погодных неурядиц.

"Очень много отходов нарвал, полведра выкинул из трех ведер", – сетует Анатолий.

Как объясняет селекционер Мелитопольской исследовательской станции садоводства Людмила Толстолик, проблемы возникли из-за того, что во время цветения деревьев сильно похолодало, а потом начались ливни. Поэтому ягоды потрескались и погнили.

"По ранним сортам у нас получилась и плохая завязываемость, и добавились нехорошие явления, связанные с растрескиванием после дождей и града. Поэтому по ранней группе неутешительная ситуация", – говорит специалистка.

Хорошо торговать ягодой удается не всем продавцам – цены все равно отпугивают покупателей. За сочную черешню приходится выложить не менее 60 гривен за килограмм. Есть и дороже, и дешевле. Покупатель Николай, например, нашел черешню по 35 гривен. Но ягода очень мелкая.

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Эксперты советуют подождать еще несколько дней – тогда цены пойдут на спад.

"Если мы берем отечественные сорта с так называемой низкой плотностью, то цены могут быть на уровне 20-30 гривен за килограмм", – прогнозирует глава ассоциации "Укрсадпром" Юрий Вахиль.

Черешня богата витаминами, улучшает состояние кожи и работу желудка, указывает врач-гастроэнтеролог Наталья Дяченко. Но с ранними ягодами, по ее словам, следует быть осмотрительными.

"От вредителей их обязательно обрабатывают пестицидами. Сначала нужно промыть черешню под протовчной водой, а потом замочить ее в холодной воде. Желательно добавлять чайную ложку соли на литр воды", – говорит врач.

Чтобы плоды не навредили, медики советуют съедать не больше 100 граммов черешни в день.

Ранее сообщалось, что в продаже появилась украинская малина. Но цены на нее, как и на черешню, "кусаются".

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