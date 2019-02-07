За все заплатят: сколько стоит застраховать жилье в Украине
В Украине слабо развито страхование жилья. Однако сегодня предлагают украинцам застраховаться от пожара, потопа, грабежа и других рисков
От 40 до 7000 грн в год. За столько сегодня можно застраховать свой дом или квартиру. Однако не всегда можно получить компенсацию.
Что предлагают страховые
Сейчас застраховать можно практически любую недвижимость: квартиру, дом и даже пристройки во дворе. Но если к страхованию автомобилей украинцы привыкли и перекладывают ответственность на страховые компании, то страхование жилья не развито, сетуют страховщики. В основном договоры заключаются по недвижимости, которая находится в залоге банка.
Во-первых, украинцы не привыкли покупать страховки. Вторая причина – низкие доходы, считает Вячеслав Черняховский, генеральный директор Ассоциации страхового бизнеса. Стоимость недвижимости в стране привязана к доллару, а стоимость страховки в Украине привязана к стоимости недвижимости.
"За последние пять лет недвижимость подешевела в долларах, но не так сильно, как у людей упала зарплата в гривнях. Раньше, когда за страховку квартиры стоимостью 100 тыс. долларов надо было заплатить 200-300 долларов в год, это не казалось заоблачными деньгами для собственника. Сейчас такая квартира стоит дешевле, а заплатить за нее надо 200-250 долларов. Даже застраховать самую дешевую двухкомнатную квартиру будет стоит минимум 100 долларов. Украинцу сложно одномоментно отдать всю сумму, но не все компании готовы идти на рассрочку", – говорит Черняховский.
Что компенсируют? Обычно страховые компании возмещают убытки, полученные в результате стандартных рисков: пожара, взрыва, задымления, противоправных действий третьих лиц, действия воды и стихийных бедствий, поясняет Ольга Лысюк, начальник отдела продукт-менеджмента и методологии "АХА Страхование". Дополнительно страховые предлагают застраховаться на случай, если сам человек нанесет вред соседям в результате пожара, взрыва газа или затопления водой.
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Однако убытки от боевых действий, массовых беспорядков, чрезвычайных положений в стране страховые не возмещают.
"Как и в любом другом виде страхования, здесь тоже существуют свои исключения. Например, падение летательных аппаратов и их обломков будет покрываться полисом, но попадание снаряда – нет, ведь военные риски являются исключением в стандартном страховом полисе. Также не будет покрываться небрежное пользование мебелью или техникой, потому что это фактически противоречит принципам страхованию, в котором должен быть элемент вероятности", – отмечает Ольга Иванцова, руководитель центра розничных продаж страховой компании "ИНГО Украина".
Как выбрать страховую и на что обращать внимание?
Любую страховую можно проверить. Самый простой способ – отзывы в Интернете. По закону, у страховой должна быть лицензия, ее можно проверить на сайте НацКомФинУслуг. Там же можно узнать, есть ли у предприятия долги перед клиентами.
Однако детали стоит проверять в договоре. Прежде всего, надо обращать внимание на размер франшизы и страховой премии. Из-за невнимательности может оказаться, что при ущербе страховая ничего не компенсирует. Так может произойти из-за франшизы – это часть убытка, которая не подлежит возмещению. То есть страховая компания при выплате отнимет от суммы ущерба размер франшизы, которая указана в договоре. Если сумма убытка меньше, чем франшиза, то страховая вообще ничего не возместит.
Фото: А. Искрицкая
Так страховые ограждают себя от обращений по мелким выплатам, уменьшая трату своих времени и денег. При этом страховка с франшизой стоит дешевле, чем без нее. Поэтому, чем дешевле стоит полис, тем вероятней, что неоплачиваемый ущерб выше.
Вячеслав Черняховский советует читать договор и сразу задавать все вопросы. А в случаях, когда страховая не осматривает жилье, вся ответственность будет на человеке – поэтому важно максимально честно описывать дом или квартиру: "Если страховая задает вопрос по пожарной сигнализации, а человек понимает, что если скажет – есть, то страховка будет дешевле, то потом страховая выяснит, что сигнализации нет, и не возместит ущерб. Но и некоторые страховые компании так составляют документы, что потом и не поймешь. Чем полнее и точнее информация, тем точнее страховая сумма и вероятность, что страховая компенсирует ущерб".
Также надо обращать внимание, что именно страхует компания. Может быть так, что в договоре укажут только коробку дома. Это неправильно потому, что еще есть коммуникации, двери, окна, которые не входят в коробку.
Сколько стоит страховка?
В среднем ставка по страхованию жилья в комплексе с отделкой, мебелью и техникой колеблется от 0,1% до 0,5%, отмечает начальник управления страхования имущественных рисков страховой группы "ТАС" Александра Литвиненко.
Фото: Г. Салай
При этом страховые делят жилье на три объекта страхования: конструкция, внешняя и внутренняя отделка, имущество в квартире. Например, страхование конструкции недвижимости стоит 40-1500 грн в год. Правда, за 40 грн застрахуют только стены, если они пострадают при пожаре. Комплексная страховка обойдется в 3000-7000 грн в год. Такая страховка может возместить любой ущерб нанесенный квартире и имуществу.
"На стоимость страхования влияет перечень страховых рисков и перечень застрахованных объектов. Например, договор можно заключить как на базе всех рисков, так и на базе конкретных рисков; относительно всего имущества в комплексе: конструкций недвижимости, внутренней отделки, мебели и бытовой техники, одежды, предметов интерьера и т. д, так и по отдельному объекту имущества, например, только внутренней отделке", – отмечает Ольга Лысюк.
Застраховать квартиру, которая сдается в аренду, будет дороже. Этот факт надо обязательно сообщить в страховую перед подписанием договора – не все компании готовы оформлять договор на такое жилье. А если соврать, а сам факт потом вылезет наружу – есть риск не получить компенсацию за ущерб.
"Как владелец, так и арендодатель может застраховать жилье. Застраховать можно все: мебель, бытовую технику, стены и тому подобное. Арендованное жилье можно застраховать от стихийного бедствия, пожара, затопления, повреждения имущества в результате задымления и тому подобное. И здесь стоит отметить, что небрежное пользование мебелью или техникой не является страховым случаем, а потому не подлежит возмещению", – объясняет адвокат компании "Тарасов и партнеры" Татьяна Глушкова.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, как Министерство регионального развития собирается решить проблему устаревшего жилфонда, в частности, "хрущевок".
Также мы рассказывали о плюсах и минусах покупки первичного и вторичного жилья и о том, сколько лет нужно украинцам, чтобы купить жилье.
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