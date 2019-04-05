Закон о повышении вывозной пошлины на металлолом вступил в силу
Документ поможет преодолеть проблему нехватки сырья на отечественных предприятиях
Сегодня, 5 апреля, в Украине вступил в силу закон о повышении экспортной пошлины до 58 евро за тонну сроком на два года, закону присвоен № 2700-VIII. Соответствующий законопроект имел № 9474.
Документ накануне, 4 апреля, подписал президент Украины Петр Порошенко. Парламент принял законопроект еще в марте.
На своей странице в Facebook инициатор принятия закона – лидер Радикальной партии (РПЛ) Олег Ляшко отметил, что документ поможет преодолеть проблему нехватки сырья на отечественных предприятиях.
"Украинские заводы будут иметь сырье, а люди – работу! И это добавит стабильности гривне в эти непростые времена", – написал Ляшко.
Лидер РПЛ выразил надежду, что парламент примет в ближайшее время его законопроекты "Покупай украинское, плати украинцам", об индустриальных парках, о бесплатном подключении к энергосетям, о запрете пальмового масла и другие. Как известно, законопроект "Покупай украинское, плати украинцам" предлагает предоставлять преимущества при государственных закупках поставщикам, которые могут продемонстрировать, что существенная часть их производства связана с Украиной.
Напомним, ранее Ляшко заявил, что украинская земля должна принадлежать исключительно украинцам:
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