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Закон о повышении вывозной пошлины на металлолом вступил в силу

Сегодня, 09:46

Документ поможет преодолеть проблему нехватки сырья на отечественных предприятиях

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Закон о повышении вывозной пошлины на металлолом вступил в силу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/6f9/d83/5ca6f9d8372ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/6f9/d83/5ca6f9d8372ff.jpg Экономика Документ поможет преодолеть проблему нехватки сырья на отечественных предприятиях

Сегодня, 5 апреля, в Украине вступил в силу закон о повышении экспортной пошлины до 58 евро за тонну сроком на два года, закону присвоен № 2700-VIII. Соответствующий законопроект имел № 9474.

Документ накануне, 4 апреля, подписал президент Украины Петр Порошенко. Парламент принял законопроект еще в марте.

На своей странице в Facebook инициатор принятия закона – лидер Радикальной партии (РПЛ) Олег Ляшко отметил, что документ поможет преодолеть проблему нехватки сырья на отечественных предприятиях.

"Украинские заводы будут иметь сырье, а люди – работу! И это добавит стабильности гривне в эти непростые времена", – написал Ляшко.

Лидер РПЛ выразил надежду, что парламент примет в ближайшее время его законопроекты "Покупай украинское, плати украинцам", об индустриальных парках, о бесплатном подключении к энергосетям, о запрете пальмового масла и другие. Как известно, законопроект "Покупай украинское, плати украинцам" предлагает предоставлять преимущества при государственных закупках поставщикам, которые могут продемонстрировать, что существенная часть их производства связана с Украиной.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что украинская земля должна принадлежать исключительно украинцам:


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Тег закон, пошлина, Ляшко, металлолом, пошлины

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