Закон о рынке земли серьезно поменяется: Зеленский раскрыл подробности

Президент озвучил три пункта, которые скорректируют ко второму чтению законопроекта в Раде

В принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о рынке земли при подготовке ко второму чтению внесут норму о приобретении полей иностранцами только по итогам референдума. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на своей странице Facebook.

"Перед вторым чтением нашего законопроекта о земле мы внесем изменения, касающиеся продажи земли иностранцам-физическим лицам и иностранным компаниям – возможности приобрести украинскую землю иностранцу только после решения референдума", – сказал Зеленский, уточнив, что соответственно будет принято и законодательство о референдуме.

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Президент добавил, что законопроект об обороте сельхозземель ждут и другие изменения. В частности, при подготовке документа ко второму чтению будут изменены лимиты на приобретение земли "в одни руки", а также будет прописана программа поддержки малых фермеров.

"Обязательно в следующем году мы планируем, и это уже утверждено в новом бюджете – выделить 4 млрд грн на поддержку малых фермеров. Чтобы наши малые фермеры становились большими", – сказал Зеленский.

Напомним, 14 ноября депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Голосованию предшествовали многочасовые споры и блокирование трибуны. Подробнее о новом законе читайте на сайте "Сегодня"– "Рынок земли приоткрыли: кому и сколько можно будет покупать".

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