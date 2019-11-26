Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,05
26,48

Закон о рынке земли серьезно поменяется: Зеленский раскрыл подробности

26 ноября, 13:45

Президент озвучил три пункта, которые скорректируют ко второму чтению законопроекта в Раде

В принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект о рынке земли при подготовке ко второму чтению внесут норму о приобретении полей иностранцами только по итогам референдума. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на своей странице Facebook.

"Перед вторым чтением нашего законопроекта о земле мы внесем изменения, касающиеся продажи земли иностранцам-физическим лицам и иностранным компаниям – возможности приобрести украинскую землю иностранцу только после решения референдума", – сказал Зеленский, уточнив, что соответственно будет принято и законодательство о референдуме.

Реклама

Президент добавил, что законопроект об обороте сельхозземель ждут и другие изменения. В частности, при подготовке документа ко второму чтению будут изменены лимиты на приобретение земли "в одни руки", а также будет прописана программа поддержки малых фермеров.

В тренде
Зеленский в Эстонии, антирекорд доллара, тарифы на газ: итоги дня

"Обязательно в следующем году мы планируем, и это уже утверждено в новом бюджете – выделить 4 млрд грн на поддержку малых фермеров. Чтобы наши малые фермеры становились большими", – сказал Зеленский.

Напомним, 14 ноября депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Голосованию предшествовали многочасовые споры и блокирование трибуны. Подробнее о новом законе читайте на сайте "Сегодня"– "Рынок земли приоткрыли: кому и сколько можно будет покупать".

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

референдум Владимир Зеленский земельная реформа фермеры лимиты рынок земли

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсий
В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсийЭкономика
В Кабмине борются с бедностью: какие зарплаты и пенсии не будут зависеть от прожиточного минимума
В Кабмине борются с бедностью: какие зарплаты и пенсии не будут зависеть от прожиточного минимумаЭкономика
Рынок топлива в Украине ждут перемены: цены на АЗС резко изменятся
Рынок топлива в Украине ждут перемены: цены на АЗС резко изменятсяАвто
Приостановка выплат больничных: в Фонде соцстрахования сделали заявление
Приостановка выплат больничных: в Фонде соцстрахования сделали заявлениеЭкономика
В Украине приостановили выплату больничных и декретных
В Украине приостановили выплату больничных и декретныхЭкономика
В России в море всплыл газопровод: что известно об инциденте
В России в море всплыл газопровод: что известно об инцидентеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...