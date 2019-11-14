Со свиньей в гробу и блокированием внутри Рады: как голосовали за земельную реформу

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Депутаты в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Голосованию предшествовали многочасовые споры и блокирование трибуны.

На улице перед парламентом протестующие против снятия моратория принесли свинью в гробу. Как намек на то, что украинские земли и фермерство будут похоронены, по словам митингующих, после открытия рынка.

"Мы не хотим быть крепостными. Мы хотим жить на своей земле, пусть наши люди обрабатывают нашу землю, и нам лучше, и нам достаток", – говорит один и митингующих.

"Земля – это не продукт, его нельзя, как автомобиль, снова сделать. Землю продал – все, земли нет", – добавляет еще один участник митинга.

Обстановка внутри – не менее драматичная. Заседание еще не началось, а депутаты фракции партии "Слуга народа" уже обступили трибуну и президиум, чтобы оппозиционеры ее не заблокировали.

"Украина окончательно похоронит коммунизм. Мы наконец сведем счеты с этим маньяком Лениным и с людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства – земли", – заявляет народный депутат Никита Потураев (фракция партии "Слуга Народа").

Дальше – жаркая дискуссия по основному проекту.

"Там нет ключевого – права украинцев купить землю. Да, он сможет продать свои паи, но купить он его не сможет. Почему? Не предусмотрен кадастр прозрачный земли. Второе – там нет, на самом деле, даже изъята такая позиция, как качество земли", – говорит народный депутат Ирина Геращенко (фракция партии "Европейская солидарность").

"Наиболее мудрым решением будет, совершенно очевидно, отложить рассмотрение этого вопроса. Попытаться найти точки соприкосновения и выйти со взвешенным решением", – говорит народный депутат Сергей Рахманин (фракция партии "Голос").

Чтобы стихли эмоции, спикер объявил перерыв. Но он затянулся почти на два час. После становится понятно: фракции так и не пришли к согласию. Поэтому, кроме проекта закона, который предлагало большинство, по процедуре пришлось рассматривать все альтернативные. Еще десяток. Затягивали время и не согласные с реформой. Дважды блокировали президиум.

"Уважаемые коллеги, я не занимал вашего рабочего места. Это не парламентская демократия", – пытался остудить протестующих депутатов глава парламента Дмитрий Разумков.

Министр экономики и сельского хозяйства докладывает: среди преимуществ правительственного законопроекта – выведение рынка из тени, повышение платы за паи, передача земель из коммунальной собственности фермерам, и – общее ускорение экономики.

"Львиная доля сельскохозяйственных земель находится в частной собственности. Нам нужно, чтобы владелец чувствовал себя владельцем, а не крепостным. Чтобы он получал справедливую плату за свою землю. Чтобы он был способен продать один участок и купить другой, который ему больше подходит", – заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

В "Слуге народа" успокаивали непровластные фракции: спорные вопросы подкорректируют ко второму чтению.

"Мы сможем уменьшить такое количество гектаров, которые можно получить в одни руки, между первым и вторым чтением. Также будут внесены поправки, касающиеся референдума, проведение референдума именно по поводу иностранцев", – говорит народный депутат Ирина Верещук (фракция партии "Слуга народа").

После двух часов ссор правительственный документ ставят на голосование. Он получает

240 голосов "за". Голоса отдали депутати фаркции "Слуга народа" и – внефракционные депутаты. Фракция "Батькивщина" к журналистам вышла с громким заявлением.

"Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию", – сообщила народный депутат Юлия Тимошенко (фракция партии "ВО "Батькивщина").

В "Голосе" снятие моратория поддерживают, но – без спешки.

"Реформа действительно нужна, но ее надо сделать так, чтобы потом мы, знаете, не плакали крокодильими слезами, что мы не так что-то сделали. Такая реформа требует очень тщательного и всестороннего обсуждения", – считает народный депутат Святослав Вакарчук (фракция партии "Голос").

На второе чтение документ могут вынести уже через две недели.

В свою очередь, стоимость гектара после открытия рынка земли назвали в Минэкономики.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует, – это будет в среднем $2200 эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум $1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", – рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Открытие рынка земли в Украине состоится в октябре 2020 года.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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