Запасной вариант переговоров о транзите: в "Нафтогазе" ответили главе "Газпрома"

Витренко посоветовал Миллеру серьезно относиться к заявлениям украинской стороны

Фото: AFP

У Украины есть письменные подтверждения того, что она предлагала России заключить контракт на своп газа. Об этом написал исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Так он прокомментировал заявление главы российского "Газпрома" Алексея Миллера об отсутствии таких предложений от украинской стороны.

"Своп газа как запасной вариант в случае, если "Газпром" не хочет заключать контракт на бронирование мощностей для транзита, предлагался "Газпрому" еще весной 2018 года в моих официальных переговорах с главой делегации "Газпрома" [Александром] Медведевым, на то время заместителем Миллера", – отметил Витренко.

Он добавил, что письменные подтверждения будут использованы в новом арбитраже против российской компании.

"Так что на месте "Газпрома" я бы относился к этому серьезно", – подчеркнул исполнительный директор "Нафтогаза".

Он также напомнил, что согласно действующему контракту "Газпром" обязан поставлять украинской стороне 5 млрд куб. м газа в год по цене на уровне стоимости, которая есть на рынке в Германии, однако не выполняет эти контрактные обязательства и не поставляет газ в Украину.

"Зато Миллер рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже цены в Германии. То есть "Газпром" не хочет поставлять газ по более высокой цене, а хочет по более низкой цене. Кто-то в это верит?" – заключил Витренко.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что о предложении "Газпрому" относительно свопа газа Витренко сообщил 18 июня. По его словам, если Украина и Россия не заключат новый контракт на транзит газа, "Нафтогаз" разработал запасной вариант: в этом случае российская сторона будет передавать определенный объем газа на границе Украина – РФ, после чего Киев будет направлять точно такой же объем газа на границе Украина – Евросоюз. Он добавил, что передача газа будет подтверждаться смежными операторами Словакии, Венгрии, Польши и Румынии – "потом они будут брать на себя ответственность перед "Газпромом" за этот газ уже в их системах".

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Запасной вариант переговоров о транзите: в "Нафтогазе" ответили главе "Газпрома"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"