Запасы на зиму: чем пора закупиться, пока не подорожало

С приближением осени перед горожанами, которые привыкли считать деньги, снова встает дилемма запасов. Стоит ли сейчас закупаться овощами-крупами на зиму или покупать их по мере надобности. Эксперты советуют компромиссный вариант: консервация, если свежие запасы негде хранить, плюс закупка корнеплодов оптом при наличии погреба либо подвала. Тем более что, по сравнению с августом прошлого года, почти все долгохранящиеся продукты подорожали вдвое больше, чем средний рост цен.

Экономика

Как видно из инфографики, за год цена не выросла только на сахар, все остальное стоит больше. Хотя, например, морковь, за которую два месяца назад приходилось платить "астрономические" 25—30 грн/кг (ранний корнеплод не уродился из-за холодной весны), ныне подешевела до вменяемых 8—10 грн/кг благодаря хорошему урожаю. Но самую большую экономию дает переработка. Прежде всего это касается помидоров и хорошо уродивших в нынешнем сезоне яблок. На 3-литровую банку консервированных томатов надо 1,5—1,6 кг плодов (10—12 грн) плюс специи, стоимость одноразовой крышки, расходы на газ или "ток" при консервации. Итого выходит не более 15 грн. Еще столько же стоит сама многоразовая 3-литровая банка при условии, что в доме нет запасов стеклотары. А за готовый продукт в супермаркетах придется выложить 40—45 грн (с ценой банки). Из подмятых помидоров можно сделать сок (из кило получается 800 г густого сока плюс добавить 200 г воды), итого литровая баночка обойдется в 8—8,5 грн. Это втрое дешевле, чем магазинный. Яблоки дают меньший "выход" — до 700 г сока, но и стоят дешевле: второй сорт на сок можно купить даже по 5 грн/кг, если брать ящиками. Экономия — в 3,5 раза против фабричной продукции.

"Мы много лет сами консервируем помидоры, выращенные на дачном участке, а в урожайные годы, такие как нынешний — давим и закатываем в банки яблочный сок, — рассказала нам пенсионерка Екатерина Бунчук. — В итоге экономим деньги плюс имеем экологически чистую продукцию. Кстати, мелкие помидоры черри можно также замораживать, как ягоды. Оттаяв, они сохраняют форму и вкус".

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Мнение экспертов

Специалисты продрынка говорят: сейчас самая пора делать запасы, потому что кондиционные корнеплоды и овощи, которые будут хорошо храниться, дешевле уже не станут.

"По сравнению с прошлым сезоном ничего не изменилось: селяне и мелкие фермеры продают хорошо уродившую продукцию как самовывозом с полей за полцены против оптовой, так и на оптовых рынках в крупных и средних городах" — анализирует директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Они подсчитали, что потери от хранения корнеплодов без спецскладов, которые имеют только крупные производители, не перекроют им возможную выгоду от более высокой цены. А "помидорный сезон" сейчас традиционно в разгаре. Но уже через месяц изобилие закончится, и цены постепенно пойдут вверх, к концу года за морковь и свеклу заплатим на 15—20% дороже (+1,5—2 грн/кг. — Авт.). С ним согласен и эксперт овощного рынка Федор Рыбаков, который, впрочем, советует не закупать в этом сезоне впрок лук мешками.

"Кондиционного лука сейчас мало, так как из-за прошедших во время его уборки дождей, лук склонен к гниению. Да и цены на него могут еще снизиться из-за неплохого урожая", — советует Рыбаков.

Сахар покупаем, муку игнорируем

Что касается часто закупаемой впрок бакалеи (сахар, мука), то Дорошенко прогнозирует подорожание сахара будущей зимой до 15% от нынешней цены (в среднем 15 грн/кг).

"Хотя два последних года цена на сахар стабильно снижалась из-за больших переходных запасов, в этом сезоне ожидается ее рост, так как увеличились расходы на зарплату рабочим, подорожали энергоносители, поэтому тот, кто купит в ноябре мешок сахара впрок, сэкономит, — разъяснил нам Дорошенко. — А вот мука хотя и вырастет в цене, но подорожание будет ниже, чем инфляция, даже если она к концу года ускорится, достигнув 9—10% и более (сейчас 3,6%). Так как номинальные зарплаты, по статистике, у нас за прошлый год выросли на 24%, то реально мука стоит сейчас даже дешевле, чем год назад".

Впрочем, экономист Александр Охрименко говорит, что Госстат подсчитывает зарплаты, не учитывая мелкий бизнес и тех, кто отработал в текущем месяце менее 50% времени: