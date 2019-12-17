Запрет на возвращение ПриватБанка Коломойскому: действие закона распространится и на другие банки

Глава Кабмина считает, что вопрос касается не только ПриватБанка, но и других банков с проблемной задолженностью клиентов

/ Фото: AFP

Законопроект о запрете возвращать банки бывшим владельцам не направлен против конкретных лиц или банков. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук на "Свободе слова" (ICTV).

"Мы не рекомендуем и не подаем в Верховную Раду законов, направленных против конкретных лиц или конкретных банков, – сказал он. – Мы действительно проявили инициативу и подали в Верховную Раду законопроект, который, по нашему мнению, защищает украинских налогоплательщиков. Потому что очень часто, когда банки выводятся из системы или признаются неплатежеспособными, то риск их возвращения обратно через судебное решение может дестабилизировать систему".

По словам премьера, закон направлен на то, чтобы исключить такие вредные для экономики факторы.

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Глава Кабмина считает, что вопрос касается не только ПриватБанка. Сейчас в Украине более 5 сотен миллиардов проблемной задолженности.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, запрещающий возвращение национализированного в 2016 году государственного ПриватБанка бывшим владельцам, в т.ч.экс-совладельцу Игорю Коломойскому.

Документ разработал Кабинет министров Украины, а инициатором внесения в Раду стал премьер-министр. По его словам, документ предполагает внесение изменений в законодательство о выводе неплатежеспособных банков с рынка.

В частности, изменения планируют внести в закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Новшества предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что вопрос национализированного ПриватБанка важен для сотрудничества не только с Международным валютным фондом, но и с другими международными партнерами. Глава государства также пообещал защищать интересы Украины. Подробнее – в нашем сюжете:

Кроме того, в ноябре-2019 НБУ завершил стресс-тест ПриватБанка. В Нацбанке пришли к выводу, что государственное финучреждение является устойчивым к возможным кризисам.

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