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Запуск энергорынка: депутаты выступили против переноса сроков

28 мая, 21:40

Запустить рынок электроэнергии важен для дальнейшего объединения украинской и европейской энергосистем


Новый рынок электроэнергии заработает с 1 июля. Парламентарии выступили против переноса запуска на 1 октября. Законопроект, который это предполагал, даже не внесли в повестку дня сессии.

"Мы считаем, что оснований для переноса запуска нового рынка с 1 июля нет. Уровень систем и отдельных элементов, которые требуется для запуска – самый высокий, который существовал за последние два года, почти 90 процентов всех нормативных документов, или приняты, или уже на конечном этапе принятия. Для старта нового энергорынка все почти готово", – говорит Виталий Бутенко, генеральный директор D.Trading.

Вопросы, которые еще остались, можно решить до 1 июля. Есть целый месяц.

"Я не услышал причин – масштабных, глобальных – для того, чтобы не сделать. Это программное обеспечение, тестовый режим все это можно сделать за это время. Если мы этого не сделаем, мы отказываемся от ответственности", – говорит Иван Плачков, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи.

Запустить рынок электроэнергии важно для дальнейшего объединения украинской и европейской энергосистем. Это не только возможности для импорта и экспорта электроэнергии, но и гарантия того, что Украине в кризисные моменты не придется покупать электроэнергию в России. А еще запуск нового энергорынока – это обязательство Украины перед ЕС. Благодаря продолжению реформы энергетики, в Украине придут многомиллиардные инвестиции. На эти деньги можно обновить устаревшую энергетическую инфраструктуру.

О готовности к запуску нового рынка с 1 июля заявляют и в Нацкомиссии по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг. Там напоминают, с началом функционирования нового рынка электроэнергии стоимость киловатт для населения не увеличится.

"Есть предохранители, есть рычаги, которые может применить регулятор чтобы сбалансировать этот рынок… Бытовой потребитель в любом случае будет защищен", – говорит Оксана Кривенко, председатель Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг.

Впрочем, самое главное – потребители получат возможность выбирать у кого покупать электроэнергию по более низкой цене и с лучшими условиями обслуживания.

Ранее сообщалось, что реформа энергорынка в Украине – под пристальным вниманием Евросоюза.

Ранее заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская назвала необходимым введение новой модели оптового рынка электроэнергии в запланированный срок – с 1 июля.

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Тег энергетика, Украина, энергорынок

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