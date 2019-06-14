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Запуск энергорынка хотят отложить на год: эксперты предупредили о последствиях

14 июня, 23:47

Если не запустить новый рынок сейчас, для энергетики появляются риски, говорят эксперты


Энергетический рынок хотят отложить на год. Об этом заявил сегодня представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Говорит, в понедельник зарегистрируют соответствующий законопроект. По действующему закону, Европейская модель энергорынка должна заработать с 1 июля.

Если не запустить новый рынок сейчас, для энергетики появляются риски, говорит экономист Михаил Кухар. Он вместе с иностранными экспертами проводил исследования. Один из возможных последствий электроэнергия станет дефицитной.

"Оказывается, профицит электроэнергии, который существует в Украине, будет существовать только два года 19, 20, а потом мы выходим в зону дефицита электроэнергии. У нас по этому графику начинают выходить из строя атомные блоки. Если мы не будем вводить альтернативные мощности, то Украина превратится в страну с дефицитом электроэнергии", – говорит Михаил Кухар, экономист.

Поэтому киловатты будут дорожать, а крупным промышленникам придется снижать производственные мощности.

Отсрочка запуска энергорынка также заблокирует обновление энергетической системы Украины.

Особенно это касается предприятия "Энергоатом", энергоблоки которого отработали свои сроки и сейчас идет искусственное их продолжение, отмечает Александр Трохимец, президент Ассоциации энергетики Украины.

До сих пор энергетическая система Украины соединена с Беларусью и Россией. В случае аварии в электросети, уверены эксперты, помощь от них может не поступить.

"Без применения этого закона в полной мере этих принципов, мы не сможем интегрироваться в европейскую континентальную сеть", – говорит Всеволод Ковальчук, председатель НЭК Укрэнерго.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предложила усовершенствовать систему возложения специальных обязанностей по обеспечению доступной цены электрической энергии для бытовых потребителей в новом энергорынке, который будет запущен 1 июля 2019 года. Это позволит оставить неизменными тарифы для бытовых потребителей и сдержать рост тарифов для промышленных потребителей.

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Тег видео, энергорынок, рынок электроэнергии

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