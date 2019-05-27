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Запуск рынка электроэнергии позволит создать сто тысяч новых рабочих мест – эксперты

27 мая, 22:04

Эксперты настаивают, что запустить новый рынок электроэнергии следует, как это и определено законом, с 1 июля


Сто тысяч новых рабочих мест и увеличение инвестиций в энергетику в четыре раза принесет Украине запуск рынка электроэнергии с 1 июля, считают эксперты.

Линии электропередачи и трансформаторные подстанции в Украине изношены более чем на восемьдесят процентов. Это основная причина аварийных отключений света в домах украинцев. Если энергетическую инфраструктуру не обновить в ближайшие годы, ситуация будет катастрофической. Путь инвестициям, которые могли бы пойти на обновление энергетической инфраструктуры, должен открыть запуск 1 июля нового рынка электроэнергии. Он будет прозрачным и будет работать по европейским правилам.

"Я думаю, чем больше вы сделаете свою систему подобно той, которую европейцы уже знают, тем легче будет инвесторам понять, что происходит, и идти за тенденциями в Украине. Это крайне важно для RAB-регулирование, стимулирующего регулирования, которое необходимо чтобы модернизировать работу распределительных сетей", – говорит Кристиан Руби, генеральный секретарь Eurelectric.

Эксперты настаивают, что запустить новый рынок электроэнергии следует, как это и определено законом, с 1 июля. Тем более, что для этого практически все готово.

"По политическим мотивам останавливать введения рынка никак нельзя. Или мы реформируемся и движемся постепенно, безостановочного к нашим целям, к лучшей жизни, к исчезновению коррупции, к формированию благоприятного инвестиционного климата, или мы пытаемся придумать различные причины, чтобы этого не делать", – говорит Александр Суходоля, заведующий отделом энергетической и техногенной безопасности Национального института стратегических исследований.

Благодаря энергореформе каждый украинец получает право выбирать, у кого из почти 450 поставщиков покупать электроэнергию. Один из факторов выбора – цена.

"Это конкуренция. Поэтому… мы ожидаем, что цена будет более справедливой. Второй фактор – качество услуг. Как быстро ликвидируют последствия аварий на линиях электропередачи, и не приходится людям часами "висеть" на телефоне, чтобы дозвониться до диспетчера. Это только часть проблем, которые решат новые технологии, которые будут введены благодаря очередному этапу энергореформы", – говорит Савчук Сергей, председатель Госэнергоэффективности.

"Особенно важно провести энергореформу, скомбинировав модернизацию энергетической системы с цифровизацией. Украина близка к Европе и станет еще ближе к Европейскому Союзу. А эффективно осовремененная энергосистема необходима, чтобы привлекать инвестиции, это нужно для развития промышленности, модернизации сектора услуг", – говорит Роберто Зангранди, генеральный секретарь Европейской ассоциации системных операторов распределения электроэнергии.

Обслуживание улучшится, в частности, благодаря строительству умных электросетей и

установлению современных счетчиков – они позволят передавать данные о потребленных киловаттах непосредственно электропоставщику. И тогда уже не надо будет самостоятельно сверять показатели и заполнять квитанции.

Ранее журналисты выяснили, почему новый рынок электроэнергии должен заработать вовремя.

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Тег электроэнергия, Украина, рынок электроэнергии

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