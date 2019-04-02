Заработная плата в сельском хозяйстве выросла на четверть
Среднемесячная заработная плата составляет 7259 грн
С начала года заработная плата в сельском хозяйстве Украины выросла на 24,7%. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
"По данным Госкомстата в январе-феврале 2019 года среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (в расчете на одного штатного работника) составляла 7259 грн, что на 24,7% больше чем за аналогичный период прошлого года, когда зарплата составляла 5821 грн", – отмечают в ведомстве.
Кроме того, за 2 месяца текущего года выросла средняя заработная плата в пищевой промышленности, составив 8758 грн, что на 20,7% больше, чем за соответствующий период 2018 (7256 грн).
В ведомстве напомнили, что в прошлом месяце заработная плата в сельском хозяйстве выросла на 23,1%.
Напомним, средняя номинальная (начисленная) заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в феврале 2019 года составила 9429 грн, увеличившись за месяц на 2,2%, а за год – на 20,4%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 28 марта. В ведомстве отметили, что февральский показатель превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, в 2,3 раза.
Отметим, депутаты заложили в госбюджет на 2019 год повышение "минималки" и прожиточного минимума. В итоге минимальная зарплата растет с сегодняшнего дня на 450 гривен в месячном размере, и 25,13 гривни – в почасовом. Вырастет и прожиточный минимум на 9,4%, однако только с 1 июля. Это один из основных социальных показателей, на основании которого формируется большинство социальных выплат и ведется расчет пенсий.
В то же время, как рассказывал министр социальной политики Андрей Рева ранее, зарплаты в Украине вырастут в среднем до 15 тысяч гривен. Он считает, что такого уровня можно будет достичь за три-четыре года, и тогда гражданам Украины не нужно будет ездить на заработки за границу.
А тем временем в Украине с 1 января выросли еще и пенсии. Как сообщила директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко, перерасчет выплат коснется двух миллионов пенсионеров.
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