Заработок на каштанах и орехах: сколько платят в пунктах приема

Новости «Сегодня» проверили, сколько можно заработать на том, что лежит под ногами

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В Украине работают пункты приема, которые выплачивают деньги за каштаны, желуди и орехи. Новости "Сегодня" решили проверить, сколько можно заработать на том, что дает природа.

Корреспонденты пришли в гости к Николаю в селе Сапожино Полтавской области. Во дворе у Николая растет три грецких ореха. Урожай хозяин продает ежегодно. Чтобы выручить больше – сушит орехи и колет их, чтобы сдавать только ядра.

"Вот вот такое цениться – целые ядра. Я кусочки не беру", – говорит Николай.

За килограмм орехов в скорлупе в 2019 году дают 15 гривен. Дороже принимают ядра – по 60 гривен за кило. Такая цена держится в начале сезона, пока грецкий орех молодой и влажный. Со временем он подорожает. На рынке плоды тщательно проверяют. Приемщик бьет орех молотком и делает вывод:

"Экспертиза показывает, что шкура у него толстая, значит орех будет ломаться. Если бы он хорошо ломался, я бы дал 15 гривен за килограмм. Сейчас я предложу 10 гривен", – говорит приемщик.

За сезон на орехах зарабатывают 1-5 тысяч гривен, говорят местные жители. Все зависит от урожая и азарта. Порой можно выручить и до 8 тысяч гривен.

А вот горожане зарабатывают на колючих орехах – каштанах. Новости "Сегодня" встречают на улице Киева молодого человека, который насобирал целый пакет каштанов. Рядом – пенсионерка Надежда Григорьевна. У нее – всего несколько каштанов. Женщина жалуется: пока узнала о таких заработках, то уже и собирать нечего.

"Когда я не знала об этом, то столько еще каштанов было... А, сегодня, как я только узнала, иду, смотрю – собирают. А я вот целый день пролежала", – сетует киевлянка.

Журналисты "Сегодня" решили немного помочь Надежде Григорьевне собрать каштаны. Буквально за полчаса удалось набрать почти полный увесистый пакет. В пункте приема оценивают нашу работу.

"Вы собрали вы три килограмма. А заработали 6 гривен", – говорят нам в приемном пункте.

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Азартные собиратели, рассказывает приемщица Ольга, привозят и по 60 кг за один раз. В основном – это мамы с детьми и пенсионеры. Отсюда каштаны попадают на переработку в фармацевтические предприятия.

"Прекрасное растение, его можно использовать для лечения болезней, связанные с суставами: артриты, бурситы. Именно каштан оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие", – говорит врач-терапевт Виктория Зубицкая.

20 капель каштановой настойки перед едой, к примеру, назначают пациентам с варикозом. Или для растирания в качестве обезболивающее. Такую настойку можно приготовить и самостоятельно. Однако, делать ее и принимать лучше только после консультации с врачом.

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