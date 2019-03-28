Зарплаты почтальонов должны повышаться вместе с пенсиями – Порошенко
Президент посетил отделение "Укрпочты" во Львовской области
Зарплаты украинских почтальонов необходимо увеличивать одновременно с повышением пенсий.
Об этом заявил президент Петр Порошенко во время посещения отделения "Укрпочты" в Дрогобыче (Львовская область), сообщает 28 марта пресс-служба главы государства.
"Если повышается пенсия, то должна повышаться и зарплата почтальонов, которые эту пенсию доставляют. По-другому и не должно быть. Мы будем делать шаги по повышению социальной защиты", – сказал президент.
Порошенко добавил, что почтальоны и работники "Укрпочты находятся под "персональной протекцией президента".
"Моя позиция была, что мы должны были выделить из бюджета 500 млн грн, чтобы защитить сельские отделения и обеспечить зарплату почтальонам", – отметил он.
В свою очередь директор почтового отделения сообщил Порошенко, что ни один работник отделения не был уволен, а средства на выплату зарплаты поступили в срок.
Напомним, всего в "Укрпочте" работают более 70 тыс. человек. В 2018 году анонсировалось массовое закрытие отделений компании и увольнение почтальонов.
В декабре прошлого года Порошенко призвал государственное предприятие остановить увольнения и продолжить доставку пенсий. Тогда "Укрпочте" выделили 500 млн грн дополнительно.
С 1 января 2019 года "Укрпочта" повысила должностные оклады операторов и начальников городских отделений с наибольшими объемами отправлений и платежей. В этом году компания повысит должностные оклады почтальонам и начальникам сельских отделений – с 1 апреля и 1 июля, оба раза по 6%.
Как реагировали на возникшие в 2018 году проблемы пенсионеры и представители "Укрпочты", читайте в статье "Сегодня": "Почтальоны и дальше будут доставлять пенсии в регионы".
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