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Зарплаты почтальонов должны повышаться вместе с пенсиями – Порошенко

Сегодня, 18:46

Президент посетил отделение "Укрпочты" во Львовской области

Фото: president.gov.ua
Зарплаты почтальонов должны повышаться вместе с пенсиями – Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cf8/dcd/5c9cf8dcd173c.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cf8/dcd/5c9cf8dcd173c.jpeg Экономика Президент посетил отделение "Укрпочты" во Львовской области

Зарплаты украинских почтальонов необходимо увеличивать одновременно с повышением пенсий. 

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время посещения отделения "Укрпочты" в Дрогобыче (Львовская область), сообщает 28 марта пресс-служба главы государства.

"Если повышается пенсия, то должна повышаться и зарплата почтальонов, которые эту пенсию доставляют. По-другому и не должно быть. Мы будем делать шаги по повышению социальной защиты", – сказал президент.

Порошенко добавил, что почтальоны и работники "Укрпочты находятся под "персональной протекцией президента".

"Моя позиция была, что мы должны были выделить из бюджета 500 млн грн, чтобы защитить сельские отделения и обеспечить зарплату почтальонам", – отметил он.

В свою очередь директор почтового отделения сообщил Порошенко, что ни один работник отделения не был уволен, а средства на выплату зарплаты поступили в срок.

Напомним, всего в "Укрпочте" работают более 70 тыс. человек. В 2018 году анонсировалось массовое закрытие отделений компании и увольнение почтальонов.

В декабре прошлого года Порошенко призвал государственное предприятие остановить увольнения и продолжить доставку пенсий. Тогда "Укрпочте" выделили 500 млн грн дополнительно.

С 1 января 2019 года "Укрпочта" повысила должностные оклады операторов и начальников городских отделений с наибольшими объемами отправлений и платежей. В этом году компания повысит должностные оклады почтальонам и начальникам сельских отделений – с 1 апреля и 1 июля, оба раза по 6%.

Как реагировали на возникшие в 2018 году проблемы пенсионеры и представители "Укрпочты", читайте в статье "Сегодня": "Почтальоны и дальше будут доставлять пенсии в регионы".

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Тег Порошенко, пенсии, зарплаты, почтальон, львовская область, Дрогобыч

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Источник:

Сегодня

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