Зарплаты до 100 тысяч гривен и "платные" кредиты: названы топ-схемы работодателей-аферистов

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Пока украинские компании ищут специалистов рабочих сфер, интернет пестрит соблазнительными предложениями. Желающим готовы платить десятки тысяч гривен, и при этом даже напрягаться особо не надо. Новости "Сегодня" исследовали самые популярные предложения и готовы рассказать, что это – золотая жила или способ наживы для аферистов.

На первом месте нашего топа – высокооплачиваемая работа. Неизвестные компании предлагают выделять на работу только несколько часов в день, а платить обещают до 100 тысяч гривен в месяц. Но что именно нужно делать – по телефону не говорят. Обещают прислать сообщение: "Там будет вся подробная информация, описание. Вы все поймете, все рассказывается, все показывается".

Чтобы получить желанный заработок следует предоставить персональные данные и номер карты.

Эксперт по подбору персонала предостерегает – это мошенническая схема. Ответственный работодатель всегда знает, когда и какую личную информацию вправе требовать от работника.

"Сейчас в Киеве средне-минимальная зарплата 12 тысяч гривен за простую низко квалифицированную работу. Если вам за такую же работу предлагают зарплату в 3-4 раза выше – задумайтесь. Никакой работодатель до момента подписания с вами трудового договора не должен просить вас о предоставлении документов, о копии документов, о фото документов", – говорит эксперт по подбору персонала Юлия Дрожжина.

На втором месте – работа в социальных сетях. Здесь, прежде чем дать вам большую зарплату, псевдо-работодатели просят внести деньги. Обещают большие доходы: "Если вы активируете свой профиль – там минимальный вклад 1000 гривен".

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И таких объявлений куча. В одном потенциального рабочего просят... оформить кредит – зарегистрироваться по ссылке, взять беспроцентный займ и сразу вернуть. Программа называется "Приведи друга". За то, что люди регистрируются по вашей ссылке, деньги получаете вы и человек, который зарегистрировался. Выплаты обещают мгновенные, а доходы стабильные. "Если вы будете находить одного человека в день, доход в месяц 18 тысяч грн, если одного-двух, то 30 тысяч грн", – обещают работодатели.

Но платить деньги, чтобы устроиться на работу нельзя ни в коем случае, напоминает эксперт.

"Ни в коем случае не нужно платить ни за материалы, ни за какое обучение, ни за какие курсы, потому что никакой работодатель, который настроен на долгое и плодотворное сотрудничество, на то, чтобы вам выплачивать зарплату, не будет так делать", – настаивает Юлия Дрожжина.

Напомним, ранее сообщалось, что нехватка рабочих рук в Украине уже всерьез обеспокоила топ-менеджеров компаний. Именно эту проблему они называют главной опасностью для развития бизнеса.

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