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Зарплаты украинцев выросли: в Госстате сообщили подробности

28 ноября, 18:40

Средняя номинальная заработная плата в октябре составила 10727 грн

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2019 года составила 10727 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"По сравнению с сентябрем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 0,4%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с октябрем 2018 года) – на 16,4%", - говорится в сообщении.

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В Госстате отметили, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре этого года в 2,6 раза выше минимальной заработной платы, которая составляет 4173 грн.

Реальная заработная плата в октябре этого года по сравнению с сентябрем незначительно сократилась на 0,3%, а по сравнению с октябрем 2018 года увеличилась на 9,2%.

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Номинальная зарплата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления (налог на доходы физлиц, военный сбор). При этом реальная зарплата характеризует покупательную способность номинальной зарплаты под влиянием изменений потребительских цен на товары и услуги, а также уровня налогов и обязательных платежей.

Как сообщалось, Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Так, согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

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зарплаты Украина Госстат

Источник: Сегодня

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