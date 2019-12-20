Гривня бьет рекорды: эксперты рассказали, когда наступит предел

Финансисты объяснили, что может развернуть курс доллара в Украине

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Курс доллара опускается все ниже психологической отметки в 24 гривни. Впрочем, как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Кущ, экономического обоснования для такого курса нет.

По мнению финансиста, на стоимость доллара в Украине сейчас влияют Национальный банк Украины и Министерство финансов. Минфин создает спрос на гривню, выпуская облигации внутреннего государственного займа в нацвалюте с доходностью, привлекательной для иностранных инвесторов; а НБУ – создает дефицит гривни, стремясь "задушить" инфляцию, уверен Кущ.

"Разум говорит, что Нацбанк и Минфин должны все же скоординировать политику. Скорее всего, потенциал для укрепления гривни исчерпан", – считает эксперт.

В то же время руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко придерживается другого мнения. На его взгляд, объективные причины для падения курса доллара существуют, и гривня может укрепится еще сильнее.

"Мы ожидаем, что приток иностранной валюты от иностранных инвесторов в гривневые госбумаги продолжится и в 2020 году и может составить эквивалент 2-3 млрд долларов. Гривня сохраняет большой потенциал для дальнейшего укрепления в первом полугодии следующего года. Спрос украинских агроэкспортеров на гривневый ресурс в преддверии весенней посевной кампании окажет дополнительную поддержку национальной валюте. В результате в течение первого полугодия гривня может укрепиться до уровней 22-23 грн/долл.", – сказал эксперт.

Что касается этого года, то, по его словам, гривня может слегка ослабнуть перед праздниками, но курс доллара не превысит отметку в 24 грн.

По мнению финансиста Тараса Козака, развернуть тренд укрепление гривни в обратную сторону может целый ряд факторов.

"Например, транзит газа. Если не договорятся, вероятность разворота в другую сторону очень высокая", – объяснил он.

Помимо провала нового договора о транзите газа, который обсуждают сегодня, 20 декабря, в Минске, среди ключевых факторов, которые могут повлечь "проседание" гривни, Козак назвал судебные решения вокруг ПриватБанка, а также прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Эти переменные могут начать действовать на курс как завтра, так и через два месяца, добавил он.

Напомним, ранее в НБУ объяснили рекордное укрепление гривни объективными экономическими факторами.

Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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