Завершение газового кризиса и продажа частот 4G: итоги 6 марта

ОБЩЕСТВО

3 раза за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, сообщил пресс-центр штаба АТО.

С 7 марта завершается кризисная ситуация с газом – об этом сообщило Министерство энергетики и угольной промышленности.

Не менее 7 тыс. кв. км территории на востоке Украины, контролируемой правительством, нуждаются в проверке на наличие взрывоопасных предметов, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко.

18,6 млн долларов составила чистая продажа валюты банкам украинцами в феврале. Объем покупки валюты в феврале по сравнению с январем вырос на 17,4%, продажи уменьшился на 16,5%.

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Не должна превышать 10 евроцентов за один километр стоимость проезда по концессионной дороге в Украине. Об этом заявил и. о. главы "Укравтодора" Славомир Новак. По его словам, в Евросоюзе стоимость проезда варьирует от 10 до 30 евроцентов.

5,434 млрд грн совокупно заплатит "большая тройка" украинских мобильных операторов за лицензии на право развернуть в диапазоне 1800 МГц связь стандарта 4G. Торги состоялись сегодня.

12 тыс. единиц составили первичные регистрации легковых автомобилей в Украине в феврале, что на 52% больше, чем годом ранее, при этом впервые за много лет более половины регистраций (6166 ед.) пришлось на импортированные авто с пробегом, сообщила ассоциация "Укравтопром".

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 5 копеек Национальный банк официальный курс гривни к доллару, установив его на 6 марта на уровне 26,48 гри. Курс доллара на межбанке в продаже сегодня понизился на 14,5 копейки – до 26,31 грн, в покупке понизился на 16 копеек – до 26,16 грн.

87% товаров оформлено на украинских таможнях через "единое окно" за период с 1 февраля по 4 марта 2018 года. По данным Минфина, количество таможенных деклараций, оформленных по принципу "единого окна", составило: при импорте — около 90 тыс. (74,9%); при экспорте — более 54,5 тыс. (87%); при транзите — около 2,8 тыс. (14%).

17 600 тонн картофеля украинские аграрии поставили на внешние рынки в 2017 году, что в 3,5 раза больше чем в 2016 году. В денежном выражении сумма экспорта этих корнеплодов составила 3,44 млн долларов. Крупнейшими покупателями украинского картофеля были Беларусь (10,5 тыс. тонн на 2,6 млн долл.), Молдова (4 тыс. тонн на 0,5 млн долл.) и Азербайджан (2,5 тыс. тонн на 242 тыс. долл.).

1238 тонн малины и ежевики по итогам 2017 Украина экспортировала, что на 72% больше, чем в 2016 году. Экспортная выручка составила 0,94 млн долларов против 0,8 млн годом ранее. Крупнейшим покупателем украинских малины и ежевики (как и в 2016 году) стала Польша – туда было экспортировано 961,3 тонн на 799,1 тыс. долл.

Уменьшились на 0,2% международные резервы Украины в феврале и составили 18 млрд 409,8 млн долларов, сообщил НБУ. Пополнение международных резервов в течение февраля происходило, прежде всего, за счет интервенций на валютном рынке, отмечается в сообщении.

Сократились на 2,6% активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, за январь – до 1,302 трлн грн. На начало февраля в стране работало 82 банка, в том числе 38 – с иностранным капиталом.

МИР

15 млн евро выделит Финляндия на развитие проектов в сфере образования и энергетической эффективности в Украине в 2018-2021 гг., сообщил министр иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни.

Запустила пятидесятую по счету ракету Falcon 9 компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска. Она вывела на геостационарную орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6. Аппарат размером "с городской автобус" станет самым большим геостационарным спутником, который компания когда-либо запускала.

Впервые возглавил список самых богатых людей мира по итогам 2017 года по версии журнала Forbes основатель и гендиректор онлайн-ритейлера Amazon.com Джефф Безос. Кроме того, он стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 100 млрд – по оценке журнала, ему принадлежат активы на 112 млрд. Его лидерство стало возможным благодаря росту курса акций Amazon на 60% в 2017 году, в результате чего он стал богаче на 39 млрд. На втором месте в рейтинге находится сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 90 млрд долл., год назад занимавший первую строчку, на третьем – инвестор Уоррен Баффет с 84 млрд.