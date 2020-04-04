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Завершение земельной реформы: в "Слуге народа" объяснили, что необходимо

4 апреля, 01:05

Елена Вус

Рада должна принять весь пакет земельных законопроектов

Закон "Об обороте земли" является только одним из шести законопроектов земельной реформы.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

Таким образом, украинскому парламенту предстоит рассмотреть еще пять законопроектов.

"Мы изначально предупреждали, что рынок земли – это шесть законов. А это был только первый закон. Там и закон об обьединении геокадастровых данных для того, чтобы убрать эти схемы. Это когда один и тот же участок, который находился на пограничной территории в одном селе оформлен как один акт, в другом тот же участок как другой акт. Чтобы разобраться с этими вещами есть другие законопроекты, которые нужно принять", – заявил Арахамия.

Депутат отметил, что в процессе открытия рынка земли не будут ущемлены права украинцев, которые еще не получили землю.

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"Но при этом, никто не собирается ущемлять конституционнные права украинцев, которые уже владеют землей", – добавил он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине крупное финансирование, в котором страна остро нуждается в разгар эпидемии коронавируса и накануне экономического кризиса.

При этом, как заявил президент Владимир Зеленский, Рада должна обеспечить все для дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ во время пандемии коронавируса:

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земельная реформа рынок земли слуга народа Давид Арахамия

Источник: Сегодня

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