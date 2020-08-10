Здоровы как быки: фермеры Эстонии просят не депортировать украинских заробитчан

Сгустившиеся над украинскими заробитчанами тучи из-за угрозы быть депортированными за нарушение коронавирусного карантина в Эстонии стали понемногу развеиваться после того, как местные фермеры заявили о несогласии с предписанием Департамента полиции и погранохраны о высылке девяти украинских сезонных рабочих. Сельхозпроизводители утверждают, что украинцы не работали на полях, а убирали свои жилые помещения, сообщает сайт err.ee.

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"Нигде не сказано, что люди должны сидеть на карантине сложа руки. Рабочие находились на самоизоляции в течение двух недель, и никто из них в это время не выполнял свои рабочие обязанности и тем более не имел контакта с обществом", – заявил Тийт Нийло с фермы Nopri.

"И проведенный рейд, и последовавшее за ним вводят в замешательство как работников, так и работодателей. Четырем нашим работникам было предписано покинуть Шенгенскую зону в течение семи дней, при этом оспорить предписание о выезде можно в течение 30 дней, – сказал генеральный директор Plantex AS Андрес Аган. – Мужчины здоровы как быки и хотят работать. Подчиниться приказу и уехать домой они все равно не могут, потому что авиасообщение с Украиной нарушено, – это абсурдная ситуация".

"Мы взяли на себя расходы по транспортировке этих людей в страну, тестированию их на наличие вируса и проведению карантина без работы, и мы рассчитывали, что они останутся в стране в течение определенного периода времени и будут работать, – сказал владелец Hobulased OÜ Прийт Оямаа. – Если их вышлют, то нам придется начать поиск сотрудников с нуля".

Как сообщает издание, группа заробитчан прибыла в Эстонию на сезонные работы оплаченным фермерами спецрейсом 21 июля. Их протестировали на COVID-19 в Таллиннском аэропорту (положительными оказались три пробы), а затем поместили на карантин на две недели перед началом работы, после чего снова протестировали.

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В ходе проведенной во время карантина проверки выяснилось, что правила самоизоляции в разном виде были нарушены 46 раз. В том числе были обоснованные подозрения, что 17 человек, которым следовало находиться в самоизоляции, работали. После этого министр внутренних дел Март Хельме заявил, что нарушители должны быть наказаны по всей строгости закона, а министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что они должны быть высланы из страны.

О том, как обманывают украинских заробитчан за рубежом, смотрите в сюжете:

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