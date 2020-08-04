Глава МВД Эстонии хочет наказать украинских заробитчан за нарушение карантина

17 человек, которые должны были отправиться на самоизоляцию, продолжали работать

Министр внутренних дел Эстонии Март Хелме считает, что граждане Украины и их работодатели, которые нарушили правила карантина, должны понести ответственность.

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Условием въезда украинцев в Эстонию была обязанность работодателя организовать их самоизоляцию, заявили в МВД. Однако в ходе проверки выяснилось, что правила самоизоляции были нарушены 46 раз. Среди них были обоснованные подозрения, что 17 человек, которым следовало находиться в самоизоляции, работали.

"Это обязанность как работодателя, так и работника обеспечить выполнение установленных условий. Крайне обидно, что работодатели с таким легкомыслием взяли на себя свои обязательства. С одной стороны, они нарушили правила, но с другой — это опрометчивое отношение ко всему нашему обществу. Поведение некоторых работодателей и иностранных рабочих является тем более безответственным, что это может нанести большой вред компаниям, которые не занимаются их сферой, и всей стране, если мы снова начнем устанавливать ограничения", – заявил министр внутренних дел Март Хелме.

В эстонском МВД рассказали о возможных санкциях, в отношении украинских нарушителей карантина и их работодателей.

"Можно выслать иностранца из Эстонии, наказать работодателя штрафом до 32 000 евро или открыть уголовное дело за распространение инфекционных болезней. Государство не должно толерантно относиться к подобным нарушениям и безответственному поведению", – подчеркнул Хельме.

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В ведомстве сообщили, что 21 июля в Эстонию на специальном самолете прибыли 145 украинцев, которые были обязаны находиться на самоизоляции по месту жительства через 14 дней после прибытия.

Отметим, что за последний месяц количество вакансий, которые иностранные работодатели предлагают украинцам, выросло на 20%. Ранее количество предложений резко падало из-за карантинных ограничений.

Кроме того, за время жесткого карантина в Украину вернулись 2,2 млн заробитчан. О том, в каких сферах они могут найти работу на родине, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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