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Украинским заробитчанам грозит депортация из Эстонии: названа причина

5 августа, 17:45

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Главы МИД и МВД балтийского государства сделали громкие заявления

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу требует высылки из страны украинских заробитчан , которые нарушили карантинные правила и проигнорировали требования находиться 14 дней в самоизоляции

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Об этом глава эстонской дипломатии написал на своей странице в Facebook.

"Иностранцы, которые нарушили закон, должны быть высланы, а наложенные штрафы следует востребовать", – отметил Рейнсалу. По словам министра, чтобы количество подобных инцидентов не росло в геометрической прогрессии, государство должно иметь возможность контролировать и наказывать за нарушение существующих правил.

Напомним, что министр внутренних дел Март Хельме также потребовал высылки украинцев-нарушителей из Эстонии .

"Это безответственное поведение, поскольку оно может принести предприятиям и всему народу серьезный ущерб, если мы начнем снова вводить ограничения. COVID-19 вновь поднимает голову, и мы должны делать все, чтобы уменьшить его распространение. Поэтому нарушителей правил самоизоляции следует призвать к ответу", – заявил Хельме.

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"Можно выслать иностранца из Эстонии, наказать работодателя штрафом до 32 тысяч евро или начать уголовное дело за распространение инфекционных болезней. Государство не должно толерантно относиться к подобным нарушениям и безответственному поведению", – подчеркнул глава МВД.

Причиной для таких заявлений эстонских министров послужила совместная проверка Департамента здоровья и Департамента полиции и погранохраны, которая выяснила, что часть украинцев, прилетевших в Таллинн 21 июля спецрейсом для последующей работы в Эстонии, 46 раз нарушила правила самоизоляции.

Отметим, что за последний месяц количество вакансий, которые иностранные работодатели предлагают украинцам, выросло на 20%. Ранее количество предложений резко падало из-за карантинных ограничений.

Кроме того, за время жесткого карантина в Украину вернулись 2,2 млн заробитчан. О том, в каких сферах они могут найти работу на Родине, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Эстония заробитчане карантин депортация высылка украинцы за границей Урмас Рейнсалу самоизоляция

Источник: Сегодня

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