Зеленский дал Кабмину ряд новых поручений

Зеленский поручил Кабмину до 1 октября внести в Раду важные законопроекты

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулированию развития регионов и предупреждению коррупции".

Соответствующий документ №713/2019 опубликован на сайте главы государства.

Президент поручил Кабмину предусмотреть при доработке проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год в соответствии с обоснованными потребностями средства на осуществление мероприятий, направленных на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Государственного фонда регионального развития .

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Кроме того, Президент поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса, о внесении изменений в некоторые законы Украины по упорядочению добычи янтаря, о принципах административно-территориального устройства Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию законодательства о местных выборах и т.п.

Кроме того, Зеленский поручил Кабмину принять меры по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года и его прохождение, а также обеспечение готовности регионов к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года и осуществление постоянного мониторинга.

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Также необходимо принять меры по обеспечению подготовки объектов большой приватизации для приватизации, продажи на электронных аукционах объектов малой приватизации в количестве сверх объемов продаж, проведенных в течение I полугодия 2019 года.

Этим же указом Зеленский рекомендовал Национальному банку Украины "разработать в установленном порядке механизмы, направленные на уменьшение кредитных ставок коммерческих банков с целью повышения уровня доступности кредитования бизнеса и удешевления стоимости ипотечных кредитов".

Отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Зеленский подписал законопроект об отсрочке применения штрафов за "евробляхи".

Также Зеленский подписал принятые Верховной Радой изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (относительно начала его работы), согласно которым судей разгрузили от мелких "коррупционных" производств и теперь они сосредоточатся на топ-коррупционерах.

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