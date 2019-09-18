Антикоррупционный суд будет заниматься топ-коррупционерами: Рада приняла закон

Теперь судей ВАКС не будут засыпать тысячами мелких «коррупционных» производств

Фото: Н. Лазаренко

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 1025 о внесении изменений в законодательство относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), чтобы разгрузить работу судей. Теперь этот суд будет заниматься делами топ-коррупционеров. Соответствующий документ поддержали 323 народных депутата.

Отметим, что ВАКС после начала своей работы ожидал поступления тысяч мелких "коррупционных" производств, что создало бы чрезмерную нагрузку на судей новой судебной инстанции и повлекло бы неэффективное рассмотрение дел относительно высокопоставленных коррупционеров.

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Теперь же принятый закон оставляет в подсудности Антикоррупционного суда только те уголовные производства относительно коррупционеров, которые расследовались Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). Остальные дела, которые относятся к подсудности ВАКС, суд будет рассматривать в том случае, если они внесены в Единый реестр досудебных расследований с начала работы суда (суд начал работу 5 сентября).

Как сообщали новости "Сегодня", 5 сентября в Украине заработал Высший антикоррупционный суд, который в большей степени призван заниматься уголовными производствами в отношении высокопоставленных чиновников. Стоит отметить, что на данный момент в суд могут направляться любые мелкие "коррупционные" производства, однако Рада намерена исправить этот момент.

Президент Владимир Зеленский, который присутствовал на торжественной церемонии начала работы ВАКС, назвал главную задачу для Антикоррупционного суда. По его мнению, новая судебная инстанция должна сделать так, чтобы в итоге были довольны результатами и украинцы, и иностранные инвесторы.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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