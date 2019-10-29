Зеленский о Форуме в Мариуполе: Нам удалось почти невозможное

/ Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на открытии первого инвестиционного форума RE:think. Invest in Ukraine, заявил, что для его организации удалось сделать "почти невозможное".

"Нам удалось почти невозможное. Это первый и самый большой форум подобного уровня на востоке Украины. Тут присутствуют ключевые представители международных организаций, руководители топовых украинских и иностранных компаний, успешный малый и средний бизнес, ведущие политики, министры, представители местной власти со всей Украины", – подчеркнул глава государства.

Также он напомнил о всемирно известных историях успеха людей, компаний и целых стран.

"Каждая из этих историй уникальна, но у многих из них есть одна общая черта – очень часто это не просто успех, это успех вопреки всему. Многие компании, которые сегодня являются мировыми лидерами, начинали свой путь с несколькими работниками. А их идеи считались неперспективными и даже сумасшедшими", – напомнил Зеленский.

Президент добавил, что "многие страны, которые сейчас процветают, были на грани исчезновения, их считали отсталыми и безнадежными".

"Неверие или уничтожает тебя окончательно или в конце концов делает тебя сильным. Сегодня наша страна стоит на этом перепутье. Мы, действительно, в очень непростом положении. Но мы Apple, который начинает свой пусть в гараже, мы Ленс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы точно знаем, что на смену самой темной ночи неизменно приходит оч. яркий рассвет", – резюмировал глава государства.

Напомним, что в ходе инвестфорума президент и Кабинет министров откроют Украину инвесторам. На специальных панелях будут обсуждать инвестиционный потенциал Украины, пути развития регионов, инвестиционные проекты и точки экономического роста.

Кроме того, в рамках инвестиционного форума происходит специальное событие – [IT STAGE]. Оно будет состоять из пяти панелей, при которых обсудят инвестиции в инновации, важность инвестиций в IT-проекты, синергию местной власти, бизнеса и IT для создания общественно полезных технологических решений, виды акселерационных программ и инвестиционную привлекательность Донбасса. Стартаперы должны будут успеть за две минуты представить свои идеи президенту Зеленскому.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил инвесторов посетить форум RE:think. Invest in Ukraine и обратил внимание на символичность выбора города для проведения мероприятия:

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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