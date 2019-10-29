Зеленский и Гончарук открывают инвестиционный форум в Мариуполе

Первый инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine по инициативе президента Украины и при поддержке Кабинета министров открывается в Мариуполе уже сегодня 29 октября.

Генеральными партнерами форума являются USAID, Фонд развития Мариуполя, TIU Canada. Спонсорами RE:think стали ONUR Constructions, Киевстар, Гефест Групп. Ключевым партнером форума является USAID. Начиная с 1992 года, общая стоимость помощи, предоставленной Украине со стороны USAID, составляет более 3 млрд долларов.

Впервые в Мариуполе собираются президент Украины, премьер-министр, представители правительства и местных властей, украинские и международные инвесторы, представители посольств и бизнеса.

На RE: think. Invest in Ukraine присутствуют:

инвесторы и представители из более 45 стран мира;

более 100 СЕО, которые непосредственно принимают инвестиционные решения;

более 70 компаний с мировым именем, оперирующих сотнями миллиардов долларов. Впервые они прилетели на форум в Украине за пределами украинской столицы;

более 20 официальных делегаций во главе с министрами и послами со всего мира: Литвы, Дании, Швеции, стран ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, США и Канады.

В форуме принимают участие представители 17 международных организаций, в частности European Commission, IFC, World Bank, EBRD, European Investment Bank in Ukraine.

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Около 120 инвестиционных тизеров коммерческих и социальных проектов, которые отобрали из регионов и проработали с правительством, вместе насчитывают общую сумму необходимого финансирования более чем 20 млрд долларов. Проекты представлены в различных областях: инфраструктуры, производства, энергетики, агропроизводства, туризма и многие другие.

В рамках Первого инвестиционного форума подписывают ряд меморандумов, среди которых:

Меморандум о взаимопонимании по региональному дорожного финансирования Украины между ЕБРР и Кабинетом Министров Украины.

Меморандум дает начало сотрудничества между правительством Украины и ЕБРР с целью создания правовой, регуляторной, финансовой и институциональной базы для развития региональных дорог для обеспечения связи и удовлетворения потребностей местных громад по всей стране;

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Меморандум о взаимопонимании по подготовке украинских железных дорог к первичных публичных предложений между ЕБРР, Министерством инфраструктуры Украины и АО "Украинская железная дорога".

Меморандум прокладывает путь для новых инструментов привлечения частного капитала к большим украинских государственных компаний.

Меморандум о взаимопонимании между Европейским Банком Реконструкции и Развития и НЭК "Укрэнерго" по подготовке инвестиционного проекту создания энергетического хранилища.

Подписание Протокола о намерениях между Правительством Франции, ЕИБ и Мариупольским городским советом по развитию инфраструктуры подачи и очистки воды в Мариуполь на 100 млн евро.

Впервые представляют полный список приватизации инфраструктурных проектов в энергетике и недрах. Для международных инвесторов сегодня представляют обширное инвестиционное меню Украины, включающее Браунфилд, мосты, гостиницы, курорты, аэропорты. На панели об историях успеха представлены компании, в целом инвестировали в Украину 1,4 млрд долларов и планируют дальнейшие вложения.

[IT STAGE] – специальное событие в рамках инвестиционного форума в Мариуполе, где стартаперы имеют возможность запитчить идею президенту. Пять отобранных стартапов в двухминутном питче представляют президенту свои идеи развития региона.

Программа [IT STAGE] составляет пять панелей, на которых обсуждают инвестиции в инновации, синергию местной власти, бизнеса и IT для создания общественно полезных технологических решений, виды акселерационных программ и инвестиционную привлекательность Донбасса.

Кроме основной программы, в рамках форума также состоится открытие Украинской академии лидерства, молодежная панель "Каждое завтра начинается уже сегодня. Украина будущего требует украинской молодежи" и открытие Офиса проектов представительства ЕС с участием президента Украины, а также открытие восстановленной трассы Запорожье – Мариуполь. Ключевая трасса между двумя крупными промышленными центрами была построена в рекордные сроки.

Впервые с 2014 года вопрос реинтеграции Донбасса и инвестиций в регион стоит так высоко на повестке дня Украины и ее партнеров.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил инвесторов посетить форум RE:think. Invest in Ukraine и обратил внимание на символичность выбора города для проведения мероприятия:

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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