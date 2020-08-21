Зеленский объяснил бизнесменам, почему до сих пор не принят закон о водном транспорте

Обсуждать документ должны три ОГА, министерства и вице-премьер, говорит президент

Во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Владимир Зеленский встретился с предпринимателями из морехозяйственной и судостроительной отрасли, чтобы обсудить проект закона "О внутреннем водном транспорте".

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Он отметил, что все поправки и замечания должны обсуждаться с представителями бизнеса, который работает в этой области, и профильным министерством, сообщает пресс-служба Банковой.

"К обсуждению должны быть привлечены администрации трех областей: Одесской, Херсонской, Николаевской. Также – представители бизнеса этого направления и обязательно вице-премьер по промышленности и отраслевой министр. Ведь этот законопроект должен быть согласован со всеми сторонами", – сказал глава государства во время встречи.

Зеленский рассказал, что интересовался у председателя профильного комитета парламента, почему этот законопроект до сих пор не принят, и выяснил, что "бизнесу не очень нравится формат его подготовки ко второму чтению".

"Люди не согласны с какими-то нормами. Может, там есть нормы, где это (несогласие. – Ред.) логично?" - отметил он.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что водный транспорт позволит сохранить автодороги и миллиарды гривен, ведь это – один из самых дешевых видов перевозок.

Как сообщал сайт "Сегодня", по подсчетам экспертов, Украина может получать 27 млн долларов в год от грузоперевозок по рекам.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, что в Днепре запустили бесплатное водное такси:

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