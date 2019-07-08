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Зеленский озвучил планы Украины по транзиту газа

8 июля, 17:49

Заявление президента прозвучало на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС

Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина хотела бы достичь договоренностей с Россией по транзиту газа уже в сентябре. Об этом 8 июля заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году транзит газа через украинскую ГТС составил 86,8 млрд куб. м. При этом Украина не импортировала российский газ для собственных нужд. Вместо этого газ поступал исключительно из стран Евросоюза: со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений Украина получила 10,6 млрд куб. м газа.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что потери для государственного бюджета Украины превысят 3 млрд долларов в случае остановки транзита российского газа по украинской территории с 2020 года.


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Тег газ, Россия, Евросоюз, Зеленский, транзит газа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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