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Зеленский подписал закон о налоговых послаблениях для физлиц-предпринимателей

29 мая, 21:13

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Некоторые категории физлиц-предпринимателей освободят от уплаты ЕСВ

Президент Владимир Зеленский, который заявил о намерении изменить налоговую сферу в Украине, подписал закон об устранении дискриминации по кругу плательщиков единого взноса (№ 592-ІХ), который Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года.

Документ предусматривает освобождение самозанятых лиц, физлиц-предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые работодатель уплатил страховой взнос за них, с 1 января 2021 года.

Кроме того, отменяется обязанность физических лиц – предпринимателей (кроме избравших упрощенную систему налогообложения), лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, и членов фермерского хозяйства платить минимальный размер единого социального взноса за месяцы, когда не был получен доход (прибыль).

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Закон позволяет государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическими лицами – предпринимателями, которые не совершали такой деятельности и не получали доходов за период, начиная с 2017 года, путем списания им сумм недоимки по единому социальному взносу, а также штрафов и пени, начисленных на такие суммы, при условии представления ими в соответствии с законом необходимых документов.

Поступления от единого социального взноса впервые с 2016 года сократились на 3,8%.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский также обратился к правительству с предложениями по изменению налоговой системы Украины. Глава государства также уже анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

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налоги закон Владимир Зеленский ЕСВ ФЛП

Источник: Сегодня

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