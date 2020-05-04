Впервые за четыре года уменьшился объем поступлений единого соцвзноса

Поступления от единого социального взноса впервые с 2016 года сократились на 3,8%

В Украине, где отмечается недобор налогов и сборов в бюджеты всех уровней и остро не хватает добросовестных налогоплательщиков, поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в апреле 2020 года впервые с 2016 года сократились на 3,8%, или 882 млн грн, по сравнению с апрелем 2019 года – до 22,59 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Согласно данным, в январе 2020 года рост ЕСВ к январю 2019 года был на уровне 15%, в последующие два месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – по 12%.

По итогам 2017 года ЕСВ по сравнению с показателем за 2016 год вырос на 36,8%, в 2018 – на 25%, в 2019 году – на 19,9%.

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Как сообщалось, по данным Казначейства, доходы государственного бюджета в апреле 2020 года составили 103,95 млрд грн, что на 11,6% или на 13,64 млрд грн меньше плана и на 7,1% ниже апреля 2019 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Минфин планирует в этом году осуществлять бюджетный процесс в Украине с учетом влияния коронавируса. Согласно одобренному правительством Украины прогнозу, на котором основываются изменения в государственный бюджет на 2020 год, реальный ВВП страны в 2020 году сократится на 4,8%. Стабилизация ситуации с пандемией COVID-19 позволит разработать более реалистичные макроэкономические прогнозы.

Напомним, Кабмин ухудшил прогноз по инфляции, зарплате и валовому внутреннему продукту в обновленном макроэкономическом прогнозе на 2020 год.

За четыре месяца этого года госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%, за этот период поступило 314,98 млрд грн.

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