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Проверки субсидий возобновятся: Рада приняла закон о верификации

17 октября, 14:23

Получателей субсидий на оплату коммуналки ждут три вида мониторинга

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В Украине возобновятся проверки получателей государственной помощи на оплату коммунальных услуг – Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о верификации субсидий (№ 1231). "За" проголосовали 249 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

По факту верификация субсидий в Украине внедрена уже давно, но она была остановлена ​​решением Конституционного суда. Суд отмечал неурегулированность вопроса формирования баз данных, которые собирал Минфин для проведения верификации. Принятый законопроект как раз регулирует спорные вопросы.

Документ предусматривает три вида верификации:

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  • превентивную (во время подачи документов на получение субсидии);
  • текущую (во время осуществления выплат);
  • ретроспективную (по окончании выплат).

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Причем превентивная верификация начнется не сразу, а лишь когда будет запущена информационно-аналитическая платформа. А вот текущая и ретроспективная верификация заработают практически сразу – месяца через три после того, как закон наберет силу, поскольку Кабмину еще придется принять подзаконные акты. В частности, разработать "Порядок осуществления верификации и мониторинга государственных выплат".

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В Минсоцполитики успокаивают: как таковая, верификация проводится уже давно, и пока что ничего нового не будет происходить.

Подробнее о субсидиях в отопительный сезон 2019-2020 годов читайте на сайте "Сегодня" – Зимние субсидии: выплачивать будут по-новому.

Также о том, что изменилось в системе субсидий осенью-2019 и как оформить помощь от государства, а также кому грозят проверки, смотрите в видео сайта "Сегодня":

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проверка Верховная Рада субсидии законопроект верификация

Источник: Сегодня

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