Проверки субсидий возобновятся: Рада приняла закон о верификации

В Украине возобновятся проверки получателей государственной помощи на оплату коммунальных услуг – Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о верификации субсидий (№ 1231). "За" проголосовали 249 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
По факту верификация субсидий в Украине внедрена уже давно, но она была остановлена решением Конституционного суда. Суд отмечал неурегулированность вопроса формирования баз данных, которые собирал Минфин для проведения верификации. Принятый законопроект как раз регулирует спорные вопросы.
Документ предусматривает три вида верификации:
- превентивную (во время подачи документов на получение субсидии);
- текущую (во время осуществления выплат);
- ретроспективную (по окончании выплат).
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Причем превентивная верификация начнется не сразу, а лишь когда будет запущена информационно-аналитическая платформа. А вот текущая и ретроспективная верификация заработают практически сразу – месяца через три после того, как закон наберет силу, поскольку Кабмину еще придется принять подзаконные акты. В частности, разработать "Порядок осуществления верификации и мониторинга государственных выплат".
В Минсоцполитики успокаивают: как таковая, верификация проводится уже давно, и пока что ничего нового не будет происходить.
Подробнее о субсидиях в отопительный сезон 2019-2020 годов читайте на сайте "Сегодня" – Зимние субсидии: выплачивать будут по-новому.
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