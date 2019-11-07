Зеленский наложил вето на закон о верификации пенсий и субсидий

Предложения президента по внесению изменений в документ пока неизвестны

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект № 1231 о верификации субсидий, пенсий и других государственных выплат, который Верховная Рада приняла во втором чтении 17 ноября.

Об этом свидетельствует информация о статусе законопроекта на сайте парламента. Текст документа с предложениями Зеленского на сайте Рады пока что отсутствует.

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Напомним, по факту верификация социальных выплат в Украине внедрена уже давно, но она была остановлена ​​решением Конституционного суда. Суд отмечал неурегулированность вопроса формирования баз данных, которые собирал Минфин для проведения верификации. Принятый законопроект как раз регулирует спорные вопросы.

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Ветированный президентом законопроект предусматривает три вида верификации:

превентивную (во время подачи документов на получение субсидии);

текущую (во время осуществления выплат);

ретроспективную (по окончании выплат).

В Минсоцполитики успокаивают: даже если закон все-таки вступит в силу, верификация как таковая проводится уже давно, а потому что пока ничего нового не будет происходить.

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