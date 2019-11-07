Зеленский наложил вето на закон о верификации пенсий и субсидий

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект № 1231 о верификации субсидий, пенсий и других государственных выплат, который Верховная Рада приняла во втором чтении 17 ноября.
Об этом свидетельствует информация о статусе законопроекта на сайте парламента. Текст документа с предложениями Зеленского на сайте Рады пока что отсутствует.
Напомним, по факту верификация социальных выплат в Украине внедрена уже давно, но она была остановлена решением Конституционного суда. Суд отмечал неурегулированность вопроса формирования баз данных, которые собирал Минфин для проведения верификации. Принятый законопроект как раз регулирует спорные вопросы.
Ветированный президентом законопроект предусматривает три вида верификации:
- превентивную (во время подачи документов на получение субсидии);
- текущую (во время осуществления выплат);
- ретроспективную (по окончании выплат).
В Минсоцполитики успокаивают: даже если закон все-таки вступит в силу, верификация как таковая проводится уже давно, а потому что пока ничего нового не будет происходить.
Подробнее о субсидиях в отопительный сезон 2019-2020 годов читайте на сайте "Сегодня" – Зимние субсидии: выплачивать будут по-новому.
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