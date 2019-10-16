Зеленский подписал закон об изменениях в сфере хозяйственной деятельности

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов" № 165-IX, который парламент принял 3 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Этот документ предусматривает усиление административной ответственности должностных лиц разрешительных органов за нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера путем внесения изменений и дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

"Ожидается, что реализация положений этого закона будет способствовать уменьшению количества случаев незаконных или необоснованных отказов в выдаче (переоформлении, аннулировании) документов разрешительного характера или регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства", – говорится в сообщении.

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Напомним, что 3 октября парламент принял закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов" (№ 0889).

Законом предусмотрено расширение перечня нарушений законодательства о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности.

В частности, вводится административная ответственность за несообщение или несвоевременное сообщение разрешительным органом субъекта хозяйствования или администратора об отказе в выдаче документа разрешительного характера; нарушение разрешительным органом установленных законом сроков выдачи (переоформления, аннулирования) или отказа в выдаче документа разрешительного характера или регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования.

Также предусмотрены штрафные санкции, в том числе и за отказ разрешительного органа в приеме документов субъекта хозяйствования на получение документа разрешительного характера или в регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства; безосновательный отказ администратора субъекту хозяйствования в принятии заявления для получения документа разрешительного характера и документов, прилагаемых к нему.

За такие нарушения предусмотрено наложение на должностных лиц штрафа в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что ранее Зеленский подписал закон о реформе Нацагентства по предотвращению коррупции.

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