Зеленский поручил Минфину обеспечить поступление доходной части госбюджета

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с членами Кабинета министров, представителями комитетов Верховной Рады, а также руководством правоохранительных органов, на которой обсудили вопросы выполнения Государственного бюджета Украины на 2020 год в условиях экономического кризиса, поставил задачу новой команде Министерства финансов обеспечить безусловное поступление доходной части государственного бюджета.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
По словам президента, в конце 2019 года правительство столкнулось с такими системными рисками выполнения госбюджета, как неконтролируемое укрепление национальной валюты, уменьшение объемов и стоимости закупки энергетических товаров, а также административная реформа фискальных органов.
В то же время к началу 2020 года ситуация ухудшилась: поступления налогов и сборов не соответствовали запланированным объемам на 1 млрд грн. Дополнительным бременем стали последствия от внедрения масштабного карантина.
"Обеспечить безусловное поступление доходной части государственного бюджета – именно такая задача поставлена мной новой команде Министерства финансов. Министр получил мандат на кадровые и организационные решения", – заявил президент.
В свою очередь, министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что, несмотря на негативные тенденции в экономике в связи с распространением коронавируса и карантином во всем мире, за май 2020 года Украина достигла 100% выполнение росписи. Так, за это время в общий фонд госбюджета поступило 64 млрд грн. Перевыполнение по НДФЛ составляет 1%, по рентной плате за пользование недрами – 15%, по акцизному налогу – 21,4%. В то же время расходы государственного бюджета за январь – май выросли по сравнению с январем – маем 2019 на 17 млрд грн и составили 437,7 млрд грн.
Марченко заверил, что задачи, предусмотренные государственным бюджетом, будут выполнены.
"Более того, ставится задача перевыполнение бюджета, чтобы мы имели возможность использовать этот ресурс на насущные проблемы государства, дополнительные расходы", – отметил он.
Тапкже, по его словам, Министерство финансов предполагает возможность уменьшения дефицита государственного бюджета.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство финансов Украины допускает, что государственная смета будет снова пересмотрена после того, как Верховная Рада уже приняла изменения в бюджет-2020.
При этом основания для смены прогноза снижения реального валового внутреннего продукта(ВВП) Украины в 2020 года на 4,8% пока отсутствуют, а по поводу прогноза курса гривни и инфляции имеются расхождения с Национальным банком Украины. Такое заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Все подробности в спецтеме Бюджет-2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк