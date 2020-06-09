Зеленский поручил Минфину обеспечить поступление доходной части госбюджета

В конце минувшего года правительство столкнулось с системными рисками выполнения госбюджета

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с членами Кабинета министров, представителями комитетов Верховной Рады, а также руководством правоохранительных органов, на которой обсудили вопросы выполнения Государственного бюджета Украины на 2020 год в условиях экономического кризиса, поставил задачу новой команде Министерства финансов обеспечить безусловное поступление доходной части государственного бюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

По словам президента, в конце 2019 года правительство столкнулось с такими системными рисками выполнения госбюджета, как неконтролируемое укрепление национальной валюты, уменьшение объемов и стоимости закупки энергетических товаров, а также административная реформа фискальных органов.

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В то же время к началу 2020 года ситуация ухудшилась: поступления налогов и сборов не соответствовали запланированным объемам на 1 млрд грн. Дополнительным бременем стали последствия от внедрения масштабного карантина.

"Обеспечить безусловное поступление доходной части государственного бюджета – именно такая задача поставлена ​​мной новой команде Министерства финансов. Министр получил мандат на кадровые и организационные решения", – заявил президент.

В свою очередь, министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что, несмотря на негативные тенденции в экономике в связи с распространением коронавируса и карантином во всем мире, за май 2020 года Украина достигла 100% выполнение росписи. Так, за это время в общий фонд госбюджета поступило 64 млрд грн. Перевыполнение по НДФЛ составляет 1%, по рентной плате за пользование недрами – 15%, по акцизному налогу – 21,4%. В то же время расходы государственного бюджета за январь – май выросли по сравнению с январем – маем 2019 на 17 млрд грн и составили 437,7 млрд грн.

Марченко заверил, что задачи, предусмотренные государственным бюджетом, будут выполнены.

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"Более того, ставится задача перевыполнение бюджета, чтобы мы имели возможность использовать этот ресурс на насущные проблемы государства, дополнительные расходы", – отметил он.

Тапкже, по его словам, Министерство финансов предполагает возможность уменьшения дефицита государственного бюджета.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство финансов Украины допускает, что государственная смета будет снова пересмотрена после того, как Верховная Рада уже приняла изменения в бюджет-2020.

При этом основания для смены прогноза снижения реального валового внутреннего продукта(ВВП) Украины в 2020 года на 4,8% пока отсутствуют, а по поводу прогноза курса гривни и инфляции имеются расхождения с Национальным банком Украины. Такое заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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