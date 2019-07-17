Зеленский предложил снова отсрочить штрафы за евробляхи: названа весомая причина

До 800 тыс. авто до сих пор не растаможены и находятся на иностранной регистрации, говорит Рябошапка

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Президент Владимир Зеленский предлагает народным депутатам на внеочередном заседании 18 июля рассмотреть законопроект, предусматривающий новую отсрочку на 90 дней штрафов для тех, кто не успеет растаможить автомобили на иностранной регистрацией.

Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

"Законопроект появился в повестке дня президента недавно, во время одной из региональных поездок. К нему обратилось много людей. Они физически не успевают растаможить автомобили. Не все в нашей стране, к сожалению, достаточно состоятельны, чтобы ездить на новых автомобилях. В течение 90 дней новый парламент и правительство предложат механизмы, каким образом наконец урегулировать эту проблему", – пояснил заместитель руководителя ОПУ.

Как известно, штрафные санкции в отношении тех, кто не успеет растаможить автомобили с иностранной регистрацией, согласно действующему законодательству, должны начать действовать с 24 августа.

"По информации наших коллег из Мининфраструктуры и МВД, сегодня в Украине около 600-800 тыс. автомобилей, которые до сих пор не растаможены и находятся на иностранной регистрации. Проблема существует, и мы не можем закрывать на нее глаза", – добавил Рябошапка.

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае Верховная Рада уже внесла изменения в Налоговый кодекс, чтобы отсрочить применение санкций к владельцам "евроблях". Изначально штрафовать должны были уже с 24 мая, однако дату изменили на 24 августа. Как отмечают экономисты, даже от этого переноса введения штрафов госбюджет теряет миллиарды гривен, так как, по данным ГФС, не растаможены около 430 тыс. "евроблях".

Как известно, в ноябре 2018 года Верховная Рада уменьшила размер акциза на ввоз авто, а "евробляхам" дала 50% скидки на три месяца. В течение льготного периода украинцы успели растаможить 218 тыс. авто.

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