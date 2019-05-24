Зеленский принес присягу президента Украины, началась подготовка к выборам в ВР: итоги недели

Главные события недели в Украине и мире





Общество

20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины. После этого он заявил, что распускает парламент восьмого созыва и предложил правительству уйти в отставку.

24 мая официально началась подготовка к выборам в ВР несмотря на заявления об обжаловании роспуска Рады, избирательный процесс запущен и остановить его невозможно. Об этом сказала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук. При этом она заявила, что по действующей процедуре системы закупок ЦИК не успеет распечатать бюллетени и подготовить избирательный процесс.

24 мая синод Православной церкви Украины констатировал, что церковь сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верных решать все вопросы, "избегая разжигания вражды и противостояния". Синод также выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Выросла с 260 млн до 419,96 млн грн сметная стоимость строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко поручил направить акты выполненных работ по строительству в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проверки объема и стоимости работ.

Отсрочено до 22 августа с 22 мая введение жестких санкций за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией, сообщила Государственная фискальная служба. Как напомнило ведомство, после вступления новых норм в силу штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составит 85 тыс. грн. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. грн или конфискация.

Венецианская комиссия получила запрос от Совета Европы оценить украинский закон о языке. Ожидается, что комиссия до конца года подготовит свое заключение.

Кабинет министров создал Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Он создан путем реорганизации военно-юридического факультета того же университета. Студенты, которые учились на факультете, продолжают обучение в новосозданном институте.

Увеличил пропускную способность в два раза международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) в связи с расширением основного терминала "А" на 9,5 тыс. кв. м – до 23,7 тыс. кв. м. Планируется через 2-3 года начать работы по продлению взлетно-посадочной полосы. Сейчас этот аэропорт – второй в Украине по величине пассажиропотока.

Превысил исторический максимум зафиксированный за все время измерений, в ночь на 23 мая уровень воды в бассейне реки Уж (Закарпатье). За предыдущие двое суток в регионе выпало около 120 мм осадков (месячная норма). До этого самый высокий уровень воды здесь фиксировался во время катастрофического паводка в 1998 году – 348 см относительно нуля поста.

5,7 млрд. грн направил Кабинет министров на монетизацию субсидий 3,4 млн граждан.

Министр обороны Степан Полторак будет исполнять обязанности главы оборонного ведомства до решения Верховной Рады о его увольнении с должности. Ранее он написал рапорт на увольнение, но после встречи с президентом согласился продолжить работу.

Два контрбатарейных радара AN/TPQ-36 передали США для подразделений Вооруженных Сил Украины. Такие же радары сейчас находятся на вооружении армии США.

54% граждан Украины позитивно относятся к созданию Православной церкви Украины и к предоставлению ей томоса, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии. 31% имеют нейтральное отношение, негативно относятся к этому 11%.

В середине мая треть украинцев считали что Украина движется в правильном направлении, чем продолжили положительную динамику, начавшуюся с начала 2019 года, свидетельствуют данные социологического исследования группы "Рейтинг". Согласно результатам проведенного 16-21 мая опроса, 30% респондентов заявили, что Украина движется в правильном направлении, в то же время 49% опрошенных имеют противоположное мнение.

Составила 730,7 млн грн общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, в январе-апреле, что на 27,2%, или на 199,3 млн грн, выше показателя января-апреля 2018 года. По данным Госстата, с начала 2019 года субсидии назначены 946,9 тыс. семей, что на 23,8% выше показателя за аналогичный период 2018 года. Средний размер субсидии на одно домохозяйство в апреле уменьшился в годовом выражении на 32,3% и составил 409,8 грн.

Экономика

Выросло на 5,2% промышленное производство в Украине в апреле по сравнению с апрелем 2018 года, после увеличения в марте на 2,1% и падения в феврале и январе на 1,8% на 3,3% соответственно, сообщила Государственная служба статистики.

24 мая подал апелляции Национальный банк на два вердикта Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года, отменивших решения НБУ о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства и определении перечня связанных лиц с Приватбанком. "Поэтому на сегодня указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", – говорится в сообщении НБУ.

"Нафтогаз Украины" в июне снизит цену на газ отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 7,9% по сравнению с действующей в мае – до 5803 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Эта цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом.

Пополнил на 122,1 млн долларов Национальный банк с начала мая – со 2 по 17 число – международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке. В первую неделю месяца регулятор купил 20 млн долл., во вторую – 80 млн, в третью – 22,1 млн. С начала мая Нацбанк не продавал валюту. С начала года НБУ пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанке на 1,047 млрд долл.

Увеличила на 20% Украина с 4 апреля по 18 мая запасы природного газа в подземных – до 10 млрд 493,47 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза. Этот объем превышает показатель запасов 18 мая 2018 года на 18,7%, 18 мая 2017 года – на 13%.

Продлил на год Фонд гарантирования вкладов физических лиц ликвидацию трех банков. Срок ликвидации Кредитпромбанка продлевается до 2 июня, Диамантбанка – до 23 июня, Энергобанка – до 11 июня 2020 года включительно.

Привлек 5 миллионов евро "Мегабанк" (Харьков) долгосрочного кредитного финансирования от фонда BlueOrchard Microfinance Fund (BOMF). Полученные средства банк использует для кредитования предприятий малого и среднего бизнеса из разных отраслей экономики.

Увеличить в 1,4-1,5 раза планирует "Нафтогаз Украины" объемы выпуска его предприятиями сжиженного газа – с производимых в последние годы около 160-165 тыс. тонн до 240 тыс. тонн. Также планируется довести загрузку мощностей Шебелинского завода по переработке газоконденсата и нефти с 400-450 тыс. тонн до 800 тыс. тонн в год.

Упал до 13 с 18,5% в 2018 году уровень обслуживания "токсичного" портфеля кредитов Приватбанка, выданных связанным с бывшими собственниками и топ-менеджментом банка компаниям и лицам, сообщила финансовый директор банка Анна Самарина.

Засеяли 91% запланированной площади украинские аграрии по состоянию на 20 мая яровыми зерновыми и зернобобовыми – 6,6 млн га, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. В частности, аграрии засеяли кукурузой на зерно 4,3 млн га, или 92% к прогнозу; гречихой – 23 тыс. га, или 24% к прогнозу; просом – 37 тыс. га, или 64% к прогнозу.

Кабинет министров подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене национализации Приватбанка. Жалоба датирована 16 мая.

Составило 26,38 млн человек по состоянию на 1 апреля количество абонентов интернета в Украине, что на 1,2% больше, чем на начало года. Об этом сообщила Государственная служба статистики. При этом количество абонентов – физических лиц увеличилось на 1,1%, до 23,6 млн человек.

Украина продлила антидемпинговое расследование в отношении импорта стальных прутков (арматуры) из Беларуси и Молдовы.

Украина возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая. Оно возбуждено Межведомственной комиссией по международной торговле по жалобе национального производителя труб "Интерпайп Нико тьюб".

251 млн долларов должен выплатить Одесский припортовый завод в пользу Ostchem Holding Limited за поставки газа – Киевский апелляционный суд признал и предоставил разрешение на выполнение соответствующего решения Стокгольмского арбитража. ОПЗ возражал против такого определения украинского суда, отмечая, что предприятие стоит с середины 2018 года и выполнение решения Стокгольмского арбитража приведет банкротству и угрозам техногенной и экологической катастрофы. Апелляционная жалоба на это определение может быть подана в Верховный суд в течение 30 дней.

На 16,988 млрд грн потребителям за январь-апрель предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи. По данным Госстата, предприятия предоставили почтовых и курьерских услуг на 1,526 млрд грн, фиксированной телефонной связи – на 1,185 млрд грн, мобильной связи – на 8,632 млрд грн, кабельного телевидения – на 2,076 млрд грн, интернет-услуг – на 3,535 млрд грн.

Импортировала 1,56 млрд кубометров природного газа Украина в январе-марте на общую сумму 399,3 млн долларов, сообщила Государственная служба статистики. Зарегистрированные в Швейцарии компании поставили 524 млн кубометров газа на 131,8 млн долларов, из Германии было поставлено 332,8 млн кубометров на 87,1 млн долларов, из Польши – 235,6 млн кубометров на 51,6 млн долларов, из Австрии – 189,4 млн кубометров на 57 млн долларов. Остальной поступило от других стран.

21 мая Укртранснафта возобновила прием российской нефти на подстанции "Мозырь" (Беларусь) для дальнейшей ее транспортировки в направлении европейских потребителей. В то же время готовность принимать нефть подтвердили на приемо-сдаточном участке "Фенешлитке" (Венгрия). Транзит нефти по территории Украины был временно остановлен 25 апреля после того, как европейские потребители отказались принимать российскую нефть с повышенным содержанием хлоридов.

147 млрд грн привлекло с начала 2019 года Министерство финансов на внутреннем рынке. "Благодаря этому удалось профинансировать госбюджет в запланированных объемах. В течение этого периода выросли объемы инвестирования в ОВГЗ нерезидентов, коммерческих банков и физических лиц", – отметили в министерстве.

20 мая Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам "Реал Банка". В тот же день документы на ликвидацию этого финучреждения как юрлица были поданы государственному регистратору.

Правительство ужесточило лицензионные условия для туроператоров в частности, их обязали обеспечивать минимальный размер финансовой гарантии на весь срок действия лицензии. По данным МЭРТ, по состоянию на 1 января 2019 года только 617 из 2737 лицензированных туроператоров подтвердили наличие действующего финобеспечения – гарантию банка или другого финансового учреждения.

Снизилась до 17,89% годовых с 18,5% неделей ранее ставка отсечения по наиболее "коротким" облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ) с погашением через 3,5 месяца на аукционах, состоявшихся 21 мая. Ради снижения доходности Минфин отклонил 10 из 18 поданных заявок на общую сумму 174,6 млн грн, но привлек 475,5 млн грн по сравнению с 418,8 млн грн неделей ранее.

Межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговые пошлины в отношении импорта в Украину цементных клинкеров и портландцемента в размере 114,95% на эти товары происхождением из РФ, со ставкой 57,03% – из Беларуси и 94,46% – из Молдовы. Пошлина будет взиматься на протяжении пяти лет.

Приватбанк подал иск в суд штата Делавэр к бывшему владельцу финансового учреждения Игорю Коломойскому. Среди ответчиков также второй крупнейший экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и их инвестиционные компании, а обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Предоставит 24,5 млн евро Германия на модернизацию подстанций Укрэнерго и интеграцию энергосистемы Украины в ENTSO-E.

Миссия МВФ продолжает работать в Украине "Проводятся консультации, переговоры. Обсуждается экономическая ситуация, которая сложилась на сегодня. Как только у нас будут какие-то новости по работе миссии, я сразу это прокомментирую", – сказал глава Национального банка Яков Смолий.

НБУ отозвал банковскую лицензию и ликвидировал банк "Финансовая инициатива". 23 июня 2015 года Нацбанк принял решение об отнесении этого банка к категории неплатежеспособных.

Предоставил 200 млн евро Европейский инвестиционный банк Кабинету министров в виде долгосрочного кредита с низкими процентами. Средства используются с целью инвестирования в восстановление ключевых объектов инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях, а также обеспечение надлежащих условий проживания для внутренне перемещенных лиц.

Кабмин утвердил кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: Ощадбанк, Укрэксимбанк и Приватбанк. В каждый совет вошли шесть независимых членов и два представителя государства сроком на три года.

Мир

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня. "Для меня всегда будет вопросом огромного личного сожаления, что я не смогла реализовать Brexit", – сказала Мэй.

3,4 млрд фейковых аккаунтов удалили в соцсети Facebook за последние полгода – с октября 2018 года по март этого года. Большинство таких профилей удалось обнаружить сразу после создания. В течение последнего квартала прошлого года сотрудники Facebook деактивировали 1,2 млрд аккаунтов, а за первые три месяца 2019 – 2,2 млрд страниц, которые распространяют дезинформацию и спам.

Седьмой год подряд первую позицию рейтинга крупнейших публичных компаний мира Global 2000, составляемый журналом Forbes, занимает Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC). Стоимость активов этого государственного банка оценивается в 4 триллиона долларов, количество сотрудников – почти полмиллиона человек. В рейтинге представлены компании из 61 страны. Наибольшее из США – 575 компаний. Затем следуют Китай и Гонконг с 309, за ними – Япония с 223. В первой публикации рейтинга Global 2000 в 2003 году из США было 776 компаний, а Китая и Гонконга – 43.

Отложить на 180 дней принял решение президент США введение 25%-ных пошлин на импорт автомобилей, произведенных в ЕС и Японии. О возможном введении таких пошлин Трамп заявил в феврале. В ответ Еврокомиссия заявила, что введет дополнительные пошлины на товары американского экспорта объемом 20 млрд евро в качестве ответной меры.

328,8 тыс. разрешений на работу в Польше в прошлом году было выдано иностранцам, что на 40% больше, чем в 2017 году. Больше всего разрешений было предоставлено гражданам Украины – 70%. На втором месте граждане Непала – 6,1%.

С 26 октября планирует возобновить полеты в Украину авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines, Швеция), начав выполнение прямых рейсов Осло-Киев. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю.

Сокращает 7000 рабочих мест концерн Ford, или около 10% наемного персонала по всему миру. Это происходит в рамках мер по сокращению затрат, которые сэкономят компании около 600 млн долларов в год.

Договорились о перемирии на полгода Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа. Палестинцы пообещали прекратить беспорядки на границе сектора и поддерживать буферную зону на 300 метров вдоль границы. В обмен на это Израиль расширит рыболовную зону для палестинских рыбаков, а также позволит ввозить медикаменты в анклав.

19,3 млн американцев посмотрели 19 мая последнюю серию заключительного сезона сериала "Игра престолов", что является рекордным показателем для телеканала HBO. Фэнтези-сериал, снятый по циклу романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени", стал самым успешным за 47-летнюю историю HBO. Он выходил с 2011 года и получил множество наград.

Сняты ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов которые вводились в связи с поступлением некачественной нефти из РФ.

Совет Евросоюза одобрил директиву которая предусматривает запрет в ЕС одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. Это утверждение – заключительный этап процедуры принятия соответствующей директивы. Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены не позже 2021 года. До 2029 года 9 из 10 использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными.

Не менее 280 млн долларов запросил Конгресс США на финансирование Фонда по противостоянию российскому влиянию (Countering Russian Influence Fund) в следующем финансовом году (с 1 октября 2019 года по 3 сентября 2020).

Компания Apple заняла первое место в списке самых ценных брендов в 2019 году по версии журнала Forbes. Стоимость ее бренда компании выросла на 12% за год и составила 205,5 млрд долларов. Выручку оценили в 265,8 млрд долларов. Первое место в рейтинге компания занимает девятый год подряд. В пятерку также вошли Google (167,7 млрд долларов), Microsoft (125,3 млрд), Amazon (97 млрд) и Facebook (88,9 млрд).

Международная федерация футбола решила не изменять регламент чемпионата мира-2022 в Катаре и не увеличивать состав участвующих в нем команд с 32 до 48. Главная причина — невозможность в оставшееся до события время подготовить страну к проведению большего количества игр. Однако ранее одобренное решение об участии 48 команд в чемпионате мира 2026 года осталось в силе.

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал не исключать бокс из программы Олимпийских игр-2020, которые пройдут в Токио. Но подготовкой турнира будет заниматься на Международная ассоциация бокса (AIBA), которая лишена официального признания в связи с финансовыми и организационными проблемами, а специально созданная рабочая группа МОК. Бокс непрерывно входит в программу Олимпийских игр с 1904 года.

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