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Выборы в Верховную Раду: стал известен подробный график

24 мая, 19:43

Последний день для установления результатов выборов в ЦИК установили себе на 5 августа

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план организации и проведения внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.

  • до 28 мая партии должны представить в ЦИК представления о кандидатурах в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов;
  • до 31 мая ЦИК должна провести жеребьевку по включению кандидатур в состав ОИК и создать их;
  • до 20 июня будет длиться подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов;
  • 25 июня истекает срок регистрации кандидатов в депутаты;
  • до 26 июня должны быть утверждены форма текст и цвет избирательных бюллетеней;
  • 5 июля – последний день для создания участковых избирательных комиссий;
  • 8 июля – последний день подачи заявления об отмене регистрации кандидата в депутаты и возможности самих кандидатов отказаться от выдвижения;
  • до 12 июля партии должны представить свои предвыборные программы;
  • 19 июля заканчивается предвыборная агитация, которая для каждого кандидата будет начинаться со следующего дня после их регистрации;
  • 21 июля пройдут сами выборы;
  • а 5 августа истекает последний день для установления результатов выборов ЦИК.

Данный план был утвержден ЦИК единогласно.

Согласно украинскому законодательству, для регистрации партии со списком в общегосударственном округе размер залога составляет 1000 размеров минимальной заработной платы, а для самовыдвиженца или партии, которая выдвигает кандидата в одномандатном округе – 10 размеров минимальной заработной платы.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

Мы также писали, что перед парламентскими выборами партия экс-президента Украины Петра Порошенко сменила свое наименование и теперь будет называться "Европейская солидарность"

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Тег Верховная Рада, ЦИК, досрочные выборы, парламентские выборы, выборы в парламент

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