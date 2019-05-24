Выборы в Верховную Раду: стал известен подробный график
Последний день для установления результатов выборов в ЦИК установили себе на 5 августа
Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план организации и проведения внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.
- до 28 мая партии должны представить в ЦИК представления о кандидатурах в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов;
- до 31 мая ЦИК должна провести жеребьевку по включению кандидатур в состав ОИК и создать их;
- до 20 июня будет длиться подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов;
- 25 июня истекает срок регистрации кандидатов в депутаты;
- до 26 июня должны быть утверждены форма текст и цвет избирательных бюллетеней;
- 5 июля – последний день для создания участковых избирательных комиссий;
- 8 июля – последний день подачи заявления об отмене регистрации кандидата в депутаты и возможности самих кандидатов отказаться от выдвижения;
- до 12 июля партии должны представить свои предвыборные программы;
- 19 июля заканчивается предвыборная агитация, которая для каждого кандидата будет начинаться со следующего дня после их регистрации;
- 21 июля пройдут сами выборы;
- а 5 августа истекает последний день для установления результатов выборов ЦИК.
Данный план был утвержден ЦИК единогласно.
Согласно украинскому законодательству, для регистрации партии со списком в общегосударственном округе размер залога составляет 1000 размеров минимальной заработной платы, а для самовыдвиженца или партии, которая выдвигает кандидата в одномандатном округе – 10 размеров минимальной заработной платы.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
Мы также писали, что перед парламентскими выборами партия экс-президента Украины Петра Порошенко сменила свое наименование и теперь будет называться "Европейская солидарность"
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