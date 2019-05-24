Выборы в Верховную Раду: стал известен подробный график

Последний день для установления результатов выборов в ЦИК установили себе на 5 августа

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план организации и проведения внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.

до 28 мая партии должны представить в ЦИК представления о кандидатурах в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов;

до 31 мая ЦИК должна провести жеребьевку по включению кандидатур в состав ОИК и создать их;

до 20 июня будет длиться подача документов в ЦИК для регистрации кандидатов;

25 июня истекает срок регистрации кандидатов в депутаты;

до 26 июня должны быть утверждены форма текст и цвет избирательных бюллетеней;

5 июля – последний день для создания участковых избирательных комиссий;

8 июля – последний день подачи заявления об отмене регистрации кандидата в депутаты и возможности самих кандидатов отказаться от выдвижения;

до 12 июля партии должны представить свои предвыборные программы;

19 июля заканчивается предвыборная агитация, которая для каждого кандидата будет начинаться со следующего дня после их регистрации;

21 июля пройдут сами выборы;

а 5 августа истекает последний день для установления результатов выборов ЦИК.

Данный план был утвержден ЦИК единогласно.

Согласно украинскому законодательству, для регистрации партии со списком в общегосударственном округе размер залога составляет 1000 размеров минимальной заработной платы, а для самовыдвиженца или партии, которая выдвигает кандидата в одномандатном округе – 10 размеров минимальной заработной платы.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.





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