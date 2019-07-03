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Зеленский призвал канадцев вкладывать деньги в Украину

3 июля, 22:46

От иностранных партнеров ждут инвестиций в зеленую энергетику и участия в восстановлении Донбасса


Иностранцы готовы вкладывать миллионы долларов в украинскую зеленую энергетику, а Украина всячески будет способствовать иностранным инвесторам. Об этом сегодня в Торонто заявил Владимир Зеленский во время встречи с представителями канадского бизнеса.

"В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику. Мы намерены их улучшать за счет упрощения бюрократических процедур и усиления защиты ваших инвестиций. Мы думаем о будущем, поэтому зеленая энергетика станет одним из ключевых секторов для нашей экономики в ближайшие годы", – заявил украинский президент.

Сейчас зеленая энергетика в Украине усиленно развивается. Напомним, уже с 1 января 2020 начнет работать новая европейская модель рынка возобновляемой энергетики в Украине. Это увеличит количество инвестиций в этом секторе. Станции, работающие от энергии солнца, ветра, воды сейчас дают 2% всей украинской электроэнергии. В Украине планируют, что к 2035 году зеленых киловатт в нашей энергосистеме будет уже четверть.

В Торонто Владимир Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать не только в украинскую энергетику, но и в восстановление Донбасса.

"Проекты инвестирования в Донбасс будут рассматриваться нами в первую очередь. В сентябре мы планируем организовать большой бизнес форум в Мариуполе, на котором мы более подробно представим возможности для инвестирования в Украину. Приглашаем вас присоединиться к этому форуму в этом волшебном городе", – обратился Владимир Зеленский к представителям канадского бизнеса.

Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии". Закон предусматривает внедрение "зеленых" аукционов с 2020 года и обязательное участие в них инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций мощностью более 5 МВт.

С поддержкой внедрения такого подхода в Украине активно выступали международные партнеры, ведь новая система стимулирования возобновляемой энергетики позволит увеличить инвестиции в сектор.

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Тег Канада, Донбасс, Зеленский, зеленая энергетика

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