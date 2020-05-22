Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с финляндским коллегой Саули Ниинисте легальное трудоустройство украинцев за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Хочу подтвердить, что наша позиция базируется на обеспечении условий безопасности украинцев в связи с пандемией COVID-19, а также на выводе из тени процесса трудовой миграции, установлении четких и прозрачных рамок для легального трудоустройства украинцев за рубежом. Очень ценю, что с Финляндией условлено о легальных контрактах на более чем три месяца, об оформлении медицинского страхования и комфортном прохождении карантина", – отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что сезонное сотрудничество становится важным направлением двустороннего взаимодействия Украины и Финляндии. В этом контексте он подтвердил заинтересованность Украины в налаживании диалога в сфере менеджмента лесного хозяйства.

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"Украина передала на рассмотрение финляндской стороны проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Прошу вашего содействия в ускорении подготовки этого документа к подписанию", – сказал президент.

Собеседники также отметили конструктивное взаимодействие в вопросе обеспечения своевременного возвращения домой граждан обоих государств в период действия карантина.

Ранее сообщалось, что в Финляндию на роботу могут уехать 15 тысяч украинцев.

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