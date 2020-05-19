На заработки по контракту: могут ли украинцы выехать на работу за границу

Пандемия коронавируса COVID-19 привела к закрытию границ, ограничению транспортного сообщения и месяцам карантина во многих странах мира. Разворачивающийся на фоне пандемии экономический кризис стал вызовом как для государств, которые вынуждены идти на беспрецедентные меры для спасения экономики, так и для отдельных граждан и семей, которые потеряли источники дохода.

В частности, под удар попали украинские сезонные работники. По разным оценкам, сотни тысяч украинцев, которые работали в других странах, из-за карантина вернулись на родину. Но даже при востребованности украинских работников за границей и их желании вновь отправиться на заработки, сделать это не так-то просто. Среди главных сложностей – логистические проблемы и юридические ограничения, возникшие из-за пандемии.

На этом фоне разгорелись дискуссии о том, разрешают ли в целом украинские власти покидать страну с целью уехать на заработки. К примеру, в начале мая в посольстве Британии сделали неоднозначное заявление о том, что для выезда украинцев за границу необходимо получить разрешение на вылет от МИД Украины. Но власти утверждали, что ни о каких запретах речи не идет.

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Переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, ведет вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко. В интервью сайту "Сегодня" Вадим Пристайко рассказал, что нет никакой речи о каких-либо запретах на выезд. Более того, чартеры для сезонных работников будут организовываться постоянно.

Видео: Сегодня

Позже по теме высказался даже президент Владимир Зеленский, который заверил, что Украина не блокирует выезд украинских заробитчан за границу, но только в том случае, если у них есть контракты.

"Мы никому ничего не блокируем … Мы объяснили, что, когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять … Мы отпускаем граждан на эти работы — при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум на три месяца работы", — сказал глава государства.

На днях, премьер-министр Денис Шмыгаль, рассказал, что никаких ограничений на выезд украинцев за границу никто не устанавливал.

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"Об ограничении выезда – это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало", – отметил он.

Сайт "Сегодня" продолжает серию материалов о том, с какими проблемами сталкиваются украинские заробитчане, могут ли они беспрепятственно выехать за границу, а также ждут ли их в других странах.

Могут ли украинцы сейчас выехать за границу на заработки

В условиях карантина Украина сократила количество пропускных пунктов, через которые можно выехать за границу.

Как поясняет президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, отсутствие транспортного сообщения и закрытые визовые центры – главные препятствия для заробитчан.

"Украинцы бы с радостью поехали работать в Польшу, и граница туда открыта. Но ситуация, когда нужно самостоятельно добираться до работодателя, делает для абсолютного большинства эту поездку невозможной. Кроме этого, остаются закрытыми визовые центры и наши граждане не могут начать оформление рабочих виз. Для полноценного восстановления объемов трудовой миграции необходимо открыть транспортное сообщение и визовые центры. Работодатели многих стран Европы ждут украинцев к себе на работу", — сказал Воскобойник в комментарии "Сегодня".

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Он добавил, что основной страной для работы украинцев остается Польша. Также наши граждане продолжают ездить в Чехию, Словакию, Венгрию, страны Балтии, Россию. Конечно, многие украинские сезонные работники хотели бы работать в Германии, но официальное трудоустройство в этой стране затруднено. А в Польше можно устроиться на работу по биометрическому паспорту.

Олег Дубиш, вице-президент Польско-Украинской Хозяйственной палаты, в интервью "Сегодня" пояснил, что выехать работать в Польшу сейчас можно при наличии специальной визы.

Перший віце-президент Польсько-української Господарчої Палати Олег Дубіш Видео: Сегодня

"Польша, как и Украина, приняла все необходимые карантинные меры, ограничив количество переходов на границе. Почему наши не выезжали? Потому что многие люди думали, что как выедут, то уж точно не вернутся. В целом в вопросах разрешительных и документальных на сегодняшний день поляки наиболее активны в том, что касается оформления виз для сезонных работников. Поэтому вопрос с/х работников является очень серьезным для польской стороны. А другие проблемы известны: ограничение количества переходов, специфика процесса обсервации в Польше (в отличие от Украины, у поляков все достаточно жестко, приедет полиция и будешь иметь проблемы), известные вам ситуации с самолетами и другим транспортом", — поясняет Дубиш.

Он добавил, что, те, кто путешествует автомобильным транспортом и входит в определенные категории, которые получили разрешения, могут проезжать через границы. То есть, те, кто получили с/х визы в польских консульствах, вполне могут туда поехать.

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Эксперты скептически относятся к заявлениям о запрете на уровне страны выезжать на работу за границу.

"В реальности у нас в стране нет достаточного количества нормально оплачиваемой работы, поэтому люди едут в другие страны в поисках заработка. Целесообразной политикой можно будет назвать всестороннее развитие малого бизнеса, снижение налогового давления на него и создание условий для притока инвестиций в страну. А люди сами решат, где им жить и работать", — говорит Воскобойник.

Виталий Власюк, адвокат, управляющий партнер юрфирмы "єПраво", отмечает, что выезд в другие страны украинцам запретить не могут.

"С точки зрения международного права, следует применять принципиально иной критерий по цели поездки за границу: не "на заработки", а на постоянное место жительства. Так вот лицам, имеющим украинское гражданство, но и разрешение на постоянное место жительства в одной из стран Европы (так называемые "пермит", "пермесо" и т.п.), нельзя запретить ни выезд из Украины, ни въезд в соответствующие страны. Собственно, они едут к себе домой. В то же время, тем нашим согражданам, которые работают где-либо, но при этом не имеют права на постоянное проживание, можно только посочувствовать: они пока платят цену за нелегальное положение", — пояснил Власюк.

Отметим, что некоторые страны, к примеру Испания, из-за карантина разрешают въезд исключительно тем иностранцам, которые имеют право на постоянное проживание. Как рассказал в интервью сайту "Сегодня" чрезвычайный и полномочный посол Украины в Королевстве Испания Анатолий Щерба, такие ограничения касаются даже граждан стран-членов ЕС.

Сложности с выездом на заработки для сезонных работников сказываются и на украинской экономике. Ведь из-за границы украинцы ежегодно перечисляют на родину немалые суммы денег. По данным МВФ, в 2018 году украинцы, работающие за рубежом, привезли или передали в Украину 14 млрд долларов, в 2019-м – рекордные 16 млрд долларов. В НБУ другие подсчеты: 11 млрд в 2018 году и 12 млрд – в 2019-м.

Александр Хмелевский, независимый эксперт и кандидат экономических наук, говорит, что, по разным оценкам, за границей работает более 5 млн украинских работников. Он отмечает, что деньги, которые переводят в страну украинцы, поддерживают стабильность гривни и стимулируют экономику. И хотя ограничения ввели и в других странах, эксперт считает, что введение ограничений на выезд за границу – нарушение Конвенций о защите прав человека и Конституции Украины (статьи 33).

"Позволяют выехать только тем, кто имеет вид на жительство за рубежом. Кроме того, в последнее время власти разрешили выезд нескольким тысячам работников на заработки. Однако, такое разрешение предоставляют только на основании официального обращения иностранных работодателей к правительству", — говорит эксперт.

О том, как украинское правительство озаботилось вопросом трудовой миграции, смотрите в сюжете "Сегодня":

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