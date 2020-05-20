"Мы не печатаем деньги": Зеленский рассказал, как спасают экономику Украины

Процентные ставки на кредиты для бизнеса и населения будут снижаться

В ближайшее время банки должны снизить процентные ставки на кредиты для бизнеса и населения. Об этом на пресс-конференции по итогам первого года президентства сказал глава государства Владимир Зеленский, комментируя экономические шаги для преодоления кризиса, который вызвал коронавирус.

"Что касается помощи нашим гражданам. Все непросто. Мы не печатаем деньги. Мы не Соединенные Штаты Америки, хотя статистика у нас лучше. Что касается бизнеса. Во-первых, программа "5-7-9%" заработала. Также на техническом уровне. И мы додавим банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень-очень независимая – и банки будут не настолько осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине – это мировой кризис", – сказал он.

Зеленский уточнил, что речь идет о получении кредитов не под 20-30%, а под 5-9%.

"В ближайшее время в Украине впервые за много лет у нас будет ипотека под 10%. Мне кажется, это большая победа. Учетную ставку, как вы знаете, мы почти за год снизили с 18% до 8%", – добавил президент.

Также Зеленский напомнил, что Украина вышла на финишную прямую в переговорах о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Сейчас я подпишу банковский закон. Это последняя предпосылка для получения меморандума с МВФ. Мы подпишем этот меморандум. Я уверен, что мы его подпишем в мае, затягивать нельзя. Банковский закон – завтра или послезавтра, может, даже сегодня. И двери будут открыты для помощи МВФ, за которую мы сильно боролись", – сказал президент.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина может получить в этом году 10 млрд долл кредитов.

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