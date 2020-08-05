Зеленский упростил жизнь ФОПам и подписал закон об е-кабинете

Теперь ФОПы I-III групп на упрощенной системе налогообложения смогут вести учет в любой удобной форме

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 786-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц – предпринимателей ", который Верховная Рада приняла 14 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Банковой.

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Закон предусматривает упрощение ведения учета для физлиц-предпринимателей (укр. – фізособи-підприємці, ФОП), доступ к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.

В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФОПов. ФОПам I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме – бумажной или электронной – с указанием суммы дохода за месяц. ФОПы на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

Кроме того, закон отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в е-кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в е-кабинете отображаются налоговые уведомления.

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"Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивные доходы и другие дополнительные блага и возмещения", – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что регистрация новых ФОПов в Украине превысила докарантинные показатели.

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